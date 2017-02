Den Technischen Service gestärkt

(fair-NEWS)

Berlin, 02.02.2017. Regelmäßig stellt sich BALLY WULFF selbst auf den Prüfstand und hat dabei die Belange seiner Kunden fest im Blick. In 2017 gehen gleich mehrere Projekte in die Umsetzung, die zum einen noch schnellere Reaktionszeiten bei Reparaturen und zum anderen einen Sofort-Lieferservice für Ersatzteile garantieren.Im Zuge der „Service Offensive 2015“ hatte BALLY WULFF bereits dem Technischen Service das Krönchen aufgesetzt. Dem Traditionsunternehmen war es gelungen, einen komplett neu organisierten, zentralen Service-Bereich zu schaffen. Hieran knüpfen die Berliner nun mit der Erweiterung der Service Offensive an und haben gute Nachrichten für ihre Kunden parat! Dazu Michael Prinzkosky, Technischer Serviceleiter bei BALLY WULFF: „In den letzten Monaten haben wir an einigen Schrauben gedreht und Prozesse neu überdacht. Uns war es wichtig, noch besser, schneller und effektiver arbeiten zu können und den Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten.“Zwei Themenkomplexe lagen dabei im Fokus: Eine noch schnellere Reaktionszeit bei Gerätestörungen und ein Sofort-Lieferservice für Ersatzteile in allen 12 Kundencentern. „Diesen Anspruch haben wir mit einer neuen Gebietsaufteilung unseres Servicenetzes erreicht“, erklärt Prinzkosky. In der Folge teilt BALLY WULFF den deutschen Markt nun in drei Serviceregionen auf, die von den Kundendienstleitern Matthias Klein (verantwortlich für die Kundencenter Hamburg, Dortmund, Köln und Frankfurt), Jens Glaßl (verantwortlich für die Kundencenter Berlin, Leipzig, Dresden und Hannover) und Horst Prestel (verantwortlich für die Kundencenter München, Nürnberg, Mannheim und Ludwigsburg) betreut werden. „Diese Aufteilung garantiert uns zwei wichtige Dinge“, erläutert Michael Prinzkosky: „Wir bündeln unsere Kompetenz und setzen zeitgleich auf eine enge, persönliche Betreuung unserer Kunden.“ So stehen die Kollegen Klein, Glaßl und Prestel jeweils mit ihren Teams für alle Fragen und Belange der Kunden zu technischen Themen zur Verfügung.Parallel hierzu wurde das Management der Logistik für den Ersatzteilverkauf in den Kundencentern neu strukturiert, wobei neue Teilesortimente und eine ständige Verfügbarkeit Dreh und Angelpunkt der Optimierung war. In der Folge wird nun an allen 12 Kundencentern ein Sofort-Lieferservice aller gängigen Ersatzteile für die Gerätetypen aus dem Hause BALLY WULFF angeboten.Abgerundet wird die Service Offensive 2017 Mitte des Jahres durch eine Service-App auf den iPhones der BALLY WULFF Techniker. Dadurch werden eine noch effizientere und schnellere Einsatzsteuerung und eine moderne elektronische Auftragsabwicklung bei Reparaturen gewährleistet.Mit der Bündelung aller Maßnahmen schafft BALLY WULFF ein effizienteres Dienstleistungsspektrum und eine verbesserte Servicequalität zum Wohle seiner Kunden – damit diese in Zukunft noch wirtschaftlicher planen und arbeiten können.



Bildinformation: Michael Prinzkosky hat den Technischen Service im Fokus