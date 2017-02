Erklärvideo „Startup-Deal“ für Start-Ups und junge Unternehmen

(fair-NEWS)

Die Erklärvideo GmbH, führender Anbieter von Erklärvideos für komplexe Produkte, Dienstleistungen und Sachverhalte, hat heute seinen „Startup-Deal“ für Startups und junge Unternehmen vorgestellt. Im Sinne des Crowdfunding, bei dem sich eine Vielzahl von Käufern und Interessenten für eine Sache zusammenschließen, bietet der Kölner Erklärvideo-Anbieter jungen Unternehmen seine Erklärvideos zu gesonderten Konditionen an.Das Angebot „Start-up Deal“ läuft bis zum 05. Mai und ist in 2 Stufen gestaffelt. Sobald in der Summe 333 Erklärvideo Bestellungen von jungen Unternehmen eingegangenen sind, gibt es in der ersten Stufe auf alle Bestellungen einen Preisvorteil von 400 Euro auf den ursprünglichen Startup-Preis von 1995,- €. Die zweite Stufe greift ab insgesamt 555 Bestellungen und bringt eine zusätzliche Ersparnis von 400 €. In diesem Fall wäre der Endpreis für ein Video 1195 Euro, eine Ersparnis von 900 Euro!Dazu Dietmar Schmücking Geschäftsführer Erklärvideo GmbH: „Wir möchten mit dieser Aktion eine handfeste Unterstützung für Startups bieten: Wir sind selbst ein junges Unternehmen und waren bis vor unserer Gründung 2013 auf der Suche nach einem Erklärvideo für eine erklärungsbedürftige Dienstleistung im SEO–Bereich (Suchmaschinenoptimierung).Irgendwann kamen wir an den Punkt, zu sagen: „Das muss doch auch einfacher, transparenter und günstiger gehen!" Um anderen Gründern und jungen Unternehmen dieses Dilemma zu ersparen haben wir den Startup-Deal ins Leben gerufen, und hoffen so der Gründer Szene in Deutschland bei der Umsetzung ihrer eigenen Ideen behilflich sein zu können.“Leif Mergener, ebenfalls Geschäftsführer ergänzt: „Auch für diejenigen die das Video sofort für einen Pitch, Kundenpräsentation oder Banktermin benötigen haben wir eine Lösung geschaffen. In diesem Fall wird nach Ablauf des des Deals, den Teilnehmern die das Video bereits erhalten und bezahlt haben, der Preisvorteil im Nachhinein einfach gut geschrieben (Kickback).“Details zur Anmeldung, Ablauf und Teilnahmebedingungen für den Startup-Deal der Erklärvideo GmbH unter folgender Adresse im Internet zur Verfügung: www.erklaervideos.com/startup-deal



Bildinformation: Erklärvideo GmbH