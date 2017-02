TEST-URTEIL „SEHR GUT!“ mit „KAUF-TIPP“ - Die Trends und Testsieger für die Saison 2017

(fair-NEWS)

EBIKE. DAS ORIGINALTEST-URTEIL „SEHR GUT!“ mit „KAUF-TIPP“ - Die Trends und Testsieger für die Saison 2017Pünktlich zum Saison Auftakt präsentiert eines der drei größten und wichtigsten Fach-Magazine der Fahrradbranche „ElektroRad“ die Trend-Setter und Testsieger in Deutschlands größtem Elektro-Rad Test. (Ausgabe 01/2017)Der große Test umfasste umfangreiche Testphasen, die weitgehend unter Realbedingungen durchgeführt wurden, um ein möglichst akkurates Bild des Fahrzeugs im Alltagsgebrauch zu gewinnen.Die Fahrtests wurden mit einzigartiger und speziell angefertigter Messtechnik gefahren. Die Kennwerte Reichweite, Unterstützung, Effizienz des Antriebs wurden für Tour-, Ebene- und Stadtstrecke ermittelt.Das EBIKE C002 PORTOFINO,das elegante Stadt-Rad, getestet in der Kategorie der City-Räder, überzeugte mit Spritzigkeit und Power, dank des starken Bosch CX Mountainbike-Motors und seiner Kettenschaltung.Zudem flossen der neu-entwickelte Rahmenakku, die gewohnt aufwendige Zweifarblackierung, die hochwertige Ausstattung, sowie der innovative Diebstahlschutz in das Ergebnis mit ein.Ausgezeichnet wurde das C002 PORTOFINO mit dem Testsiegel „SEHR GUT!“, sowie mit dem besonderen „KAUF-TIPP“ der Redaktion.Zitat:„So viel Power traut man dem eleganten Rad gar nicht zu. Der Bosch CX Motor zieht kräftig und kontinuierlich. Wer schnell bergab fährt, hat nichts zu befürchten, denn das Rad bleibt auch bei hohen Geschwindigkeiten stabil und die Bremsen verzögern sehr gut. Auch die Leichtläufigkeit des Rades ohne Motorunterstützung überrascht.+++ Stabilität +++ Starker Motor +++ Leichtläufigkeit +++ Design +++ Hohe Reichweite +++



Bildinformation: EBIKE C002 PORTOFINO