Alles im Griff und ausgezeichnet

Der TÜV Süd stellt ein ausgezeichnetes Prüfzeugnis für den TragfixPRO aus. Laut Gutachter ist der TragfixPRO: sauber verarbeitet, ergonomisch ausgeformt, er gewährleistet einen sicheren Transport der Güter bei gleichzeitiger sicherer und praktischer Handhabung. Auch das Material aus dem der TragfixPRO besteht ist absolut unbedenklich. Der TÜV Süd hat nichts zu bemängeln, weder in der Verarbeitung, noch bei der Anwendung, hebt stattdessen die positiven Eigenschaften unseres Produktes hervor. Ausgezeichnet, wir haben alles richtig gemacht!Wer unser ausgezeichnetes Produkt bestellen möchte ist im Onlineshop genau richtig:AKTIONIm Februar erhalten Sie in unserem Onlineshop 10% Rabatt. Geben Sie dazu bei der Bestellung den Aktionscode „tragfixpro-ausgezeichnet“ ein.Der TragfixDer Tragfix ist das perfekte Verschluss-, Trage- und Lagertool für alle handelsüblichen Säcke oder Tüten aus Papier, Plastik oder auch Sackleinen. Einfach um die Öffnung klappen, zusammen klicken und schon sitzt er perfekt. Der ergonomisch geformte Griff ist auch bei hoher Last eine Wohltat für Ihre Hände - auch Ihr Rücken wird es Ihnen danken. Dank des Verschlusses des Tragfix geht nichts mehr verloren und wird nichts mehr schmutzig. Ob zu Hause oder in Ihrem Unternehmen - der Tragfix ist vielseitig einsetzbar. Sie erhalten ihn im Direktvertrieb seines Erfinders über www.tragix.de Tragfix-FaktenLänge: 40 cmBreite (mit Schließe): 5 cmHöhe (mit Griff) : 12,5 cmGewicht: ca. 465 GrammKlemmbreite: max. 31 cmTragkraft: ca. 20 kgDer Tragfix ProBei nur etwa 1 cm mehr Länge im Vergleich zum original Tragfix bietet der Tragfix PRO mit seinem neuen, patentierten und preisgekrönten 3 – stufigem Rast-Verschluss-System eine etwa 3,5 cm breitere Klemmfläche und ermöglicht es dadurch NOCH breitere und dickere Säcke sicher zu verschließen – und das auch durch weniger Kraftaufwand. Somit ist der Tragfix PRO die PERFEKTE Ergänzung zum Tragfix original. Der Tragfix PRO wurde in einer großen Versuchsbäckerei harten Tests ausgesetzt und hat sie mit Bravour bestanden.Tragfix Pro-FaktenLänge: 41 cm (ohne Verschlusslasche)Breite (mit Schließe): 5 cmHöhe (mit Griff): 12,5 cmGewicht: ca. 475 GrammKlemmbreite: max. 34,5 cmTragkraft: ca. 25 kgMehr zum Produkt erfahren Sie direkt von Erfinder Martin Eckerme! Inventz / Martin Ecker Neufahrner Straße 11 85375 Grüneckmail: ecker@tragfix.deTel. 08165 - 90 97 90Fax 08156 - 90 97 91



Bildinformation: TragfixPRO, www.tragfix.de