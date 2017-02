Helecta und ihre neue Retrofit 210-Grad-Straßenleuchtmittel

(fair-NEWS)

Viele Anwohner kennen das Problem: Die Straßenleuchte strahlt von draußen in ihr Wohnzimmer oder in den Vorgarten. Dies ist nicht nur lästig, sondern für die Gemeinde auch teuer, da Energie unnötig vergeudet wird.Dieser so genannte „Lichtsmog“ stellt eine Gemeinde immer wieder vor große Herausforderungen.Viele Gemeinden und Kommunen versuchen das Problem zu lösen, indem sie die Leuchten an den ungewünschten Stellen abkleben oder übermalen.Jeder kann sich vorstellen, dass dies weder kosten- noch energieeffizient ist.Auch die Umrüstung von HQL- bzw. NAV-Leuchten auf Retrofit LED-Leuchtmittel schmälert diese Problematik aufgrund der nahezu identischen Lichtverteilung nicht.Die Helecta GmbH hat sich dies nun zur Aufgabe gemacht und eine Lösung entwickelt.Mit dem neuen 210-Grad-Leuchtmittel kann jede Gemeinde nun entscheiden, wohin der Leuchtstrahl gehen soll und welche Bereiche unbeleuchtet bleiben sollen. Der Abstrahlwinkel von 210 Grad gewährleistet eine gezielte Beleuchtung bestimmter Bereiche, ohne Anwohner zu stören. Dadurch wird die Effizienz enorm gesteigert und Kosten deutlich verringert.Über einen drehbaren Standardsockel E27 ist es möglich, das Leuchtmittel nach der Installation in die gewünschte Richtung auszurichten, wodurch die Montagezeit minimiert wird.Außerdem zeichnet sich die Lampe der Helecta durch ein sehr niedriges Gewicht aus, was die Vandalismus-Sicherheit erhöht.Optional bietet Helecta darüber hinaus Optiken an, die eine noch gezieltere Lichtlenkung gewährleisten, um Streuverluste des Lichtstroms zu verhindern.Durch all diese Komponente hat die Helecta nun ein Produkt entwickelt, welches mit eines der effizientesten Leuchtmittel weltweit darstellt.Qualität steht bei Helecta an oberster Stelle. Daher sind alle LED-Leuchtmittel und Leuchten made in Germany. Außerdem gibt die Helecta 5 Jahre Garantie auf ihre Leuchten.Weitere Informationen finden Sie auf www.helecta.com . Selbstverständlich können Sie die Helecta GmbH auch gerne persönlich kontaktieren.



Bildinformation: Helecta und ihre neue Retrofit 210-Grad-Straßenleuchtmittel