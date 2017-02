Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

Live im ART Stalker in Berlin Charlottenburg

(fair-NEWS) Skeleton Skies ist eine Berliner Indie Pop Band, die im Jahr 2014 vom Produzenten und Songwriter Jorma Ruben ins Leben gerufen wurde. Das Projekt hat bislang 3 selbst produzierte 4-Track EPs veröffentlicht und im Jahr 2015 begonnen, in 5er Besetzung mit einem Mix aus Elektronik und klassischem Indie-Rock-Setup live aufzutreten.

Bei ihren Konzerten erwartet den Zuhörer eine schräg-melancholische Live-Show, durchsetzt mit Punk Einflüssen.



http://skeletonskies.com/

www.facebook.com/skskies/



https://www.youtube.com/watch?v=asPHNb7rS7s

https://www.youtube.com/watch?v=Ol4kpdMXue8

https://www.youtube.com/watch?v=NhhU-pZyfUw



Dienstag 14.02.2017

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €



Tickets gibt es direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de

Bildinformation: Skeleton Skies - Indie Pop (unplugged) Konzert

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





