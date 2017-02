Radeberger Gruppe investiert in Social Media Agentur OnlineDialog

(fair-NEWS) Die OnlineDialog GmbH ist eine Digitalagentur mit Social Media Schwerpunkt. Die Agentur deckt alle Leistungen im Social Media Bereich – von der Konzeption über die redaktionelle Betreuung bis hin zum Community Management – ab. Auch Content Marketing Projekte, Influencer Relations, digitale Mediaplanung, Suchmaschinenoptimierung sowie Web- und Microsites gehören zum Agenturportfolio.



Die Radeberger Gruppe KG beteiligt sich an der Social Media Agentur OnlineDialog aus Düsseldorf. Die Gründer der Agentur, Danny Trapp und Sebastian Hartleib, werden diese auch weiterhin als Geschäftsführer leiten und bleiben als Mehrheitsgesellschafter beteiligt.



In diesem Zusammenhang bauen OnlineDialog und die Radeberger Gruppe eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung sämtlicher Social Media Aktivitäten der größten Brauereigruppe Deutschlands auf. Sebastian Hartleib (Geschäftsführer OnlineDialog): „Uns ist wichtig, für die Radeberger Gruppe Synergien zu heben und gleichzeitig das kreative Potenzial unserer Agentur auch für weitere Kunden auszubauen.“



„Die Agentur wird zum aktiven Unterstützer unseres digitalen Transformationsprozesses“, kommentiert Dr. Niels Lorenz, CEO der Radeberger Gruppe, den Beteiligungsprozess. „Wir kennen OnlineDialog als verlässlichen und kreativen Partner und freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“.



Danny Trapp (Geschäftsführer OnlineDialog): „Wir sind froh, mit der Radeberger Gruppe einen Partner gefunden zu haben, der ideal zu uns passt. Wir kennen das Unternehmen seit sechs Jahren und freuen uns, dass aus unserer Kundenbeziehung nun diese Partnerschaft hervorgegangen ist. Die Beteiligung ist der nächste logische Schritt und eine konsequente Weiterführung unserer vertrauensvollen und langfristigen Zusammenarbeit.“



Die Weichen bei OnlineDialog sind auf Wachstum gestellt: „Wir haben nicht nur Know-how im FMCG-Sektor, auch in anderen Bereichen sind und bleiben wir aktiv. Mit diesem wichtigen Step entwickeln wir die Agentur in allen Bereichen weiter und freuen uns auf neue spannende Aufträge“, gibt Sebastian Hartleib einen Ausblick in die Zukunft.



Dazu wird Verstärkung gesucht: „Wir stellen aktuell in allen Agenturbereichen neue Kolleginnen und Kollegen ein“, führt Danny Trapp weiter aus. „Wir bei OnlineDialog sind echte Digital Natives und lieben, was wir tun. Das ist wichtig, denn nur, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, kommt dabei ein sehr gutes Ergebnis heraus. Wer sich in dieser Definition wiederfindet, den wollen wir kennenlernen.“



Sichtbar wird das dynamische Wachstum der Agentur schon in den nächsten Wochen: Dann vergrößert sich die Social Media Agentur und verdoppelt die Agenturfläche auf dem Kreativareal Schwanenhöfe in Düsseldorf. Wo früher Seifenpulver produziert wurde, entsteht neben neuen Büroflächen auch Platz für ein zweites Fotostudio. „Und welches Bier wir auf der Einweihungsparty ausschenken, ist natürlich klar“, ergänzt Sebastian Hartleib. „Für mein Team und mich ist die Beteiligung eine tolle Chance, in Zukunft einen noch wichtigeren Platz in der deutschen Agenturlandschaft einzunehmen.“