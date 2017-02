Groupon kooperiert erstmals mit McFIT

(fair-NEWS)

Berlin, 02. Februar 2017: Der Online-Marktplatz Groupon hat sich längst als erfolgreicher Anbieter von Fitness-Deals auf dem Markt etabliert. Nun kooperiert das Unternehmen mit Europas Nummer 1 der Branche – McFIT. Ab sofort gilt das Angebot „12 Monate zahlen, 24 Monate trainieren“.Meistverkaufte Fitness-Deals im JanuarDas Timing ist nicht zufällig gewählt. Hausinternen Statistiken* zufolge steigt der Verkauf von Fitness-Deals in der kalten Jahreszeit rapide. Im Januar werden, im Vergleich zum Sommer, 34 Prozent mehr Verkäufe erreicht. In absoluten Zahlen sind das weit mehr als 25.000 verkaufte Deals – Winterspeck und Neujahrsvorsätzen sei dank.Besonders erfolgreich in der Sparte Gesundheit und Fitness: die Fitnessstudios. Angebote dieser Kategorie sind mit Abstand am umsatzstärksten. So weisen die begehrten Deals durchschnittlich achtmal höhere Verkaufszahlen auf als die nächststärkeren Deals der gleichen Kategorie.12 Monate zahlen, 24 trainierenDieses Potenzial möchte sich die Lifestyle-Plattform nun zunutze machen und kooperiert erstmals mit der Fitness-Kette McFIT, welche zudem 2017 ihr zwanzigjähriges Bestehen feiert. Ab sofort bietet Groupon eine 24-monatige Mitgliedschaft zum halben Preis an.„Der Fitnessmarkt birgt großes Potenzial, daher hoffen wir auf eine starke Nachfrage. Mit dem McFIT-Deal begeben wir uns über die lokalen Grenzen hinaus. Die Studios gibt es in ganz Deutschland, somit agieren wir auch auf nationaler Ebene,“ erklärt Dominik Dreyer, Geschäftsführer Groupon Deutschland. „Außerdem freuen wir uns natürlich, dass Groupon auch von großen Unternehmen als Marketingtool wahrgenommen und genutzt wird.“Neben klassischem Push-Marketing wie gesonderte Kampagnen-Newsletter wird die Kooperation durch interne Affiliate-, SEM- und Display-Teams unterstützt.Link zum Deal: https://www.groupon.de/deals/mcfit-3*Fitness-Deal-Verkaufszahlen; Stand Dezember 2016Über GrouponGroupon (NASDAQ: GRPN) verändert den täglichen Umgang mit lokalen Dienstleistungen, indem der Online-Marktplatz seinen Kunden mobil und online eine Vielzahl abwechslungsreicher vergünstigter Angebote zum Entdecken bietet. In Echtzeit lässt sich so das Beste einer Stadt aus den Bereichen lokale Services, sowie Reisen, Shopping und Events finden. Groupon verbessert damit die Kundengewinnung und Kundenbindung von kleinen und mittleren Unternehmen, indem es seinen Partnern anpassbare und je nach Bedarf skalierbare Marketing-Programme und Dienstleistungen für ein profitables Wachstum zur Verfügung stellt. Finden Sie tolle Angebote sowie die Anmeldung für unsere Newsletter auf unserem Marktplatz unter www.groupon.de. Groupons hochbewertete App kann unter www.groupon.de/mobile heruntergeladen werden. Sie wollen Partner werden? Auf www.grouponfunktioniert.de findet sich alles rund um Groupons Marketing- und Vetriebslösungen für Partner.



Bildinformation: Groupon kooperiert erstmals mit McFIT