INTERLINE München, hochklassiger Chauffeurservice bei der ISPO 2017

(fair-NEWS) Vom 5. - 8. Februar findet wieder die jährliche ISPO auf dem Münchner Messegelände statt. Die bedeutende Sportsbusinessmesse vereint Aussteller und Besucher aus der Sportbranche. Der Chauffeurservice INTERLINE München bietet während der Messe komfortable Transportlösungen für alle Bedürfnisse.

Mit über 80.000 Besuchern und 2700 Ausstellern ist die ISPO die weltweit größte B2B Sport Messe. Bereits seit 1970 findet die Messe Jahr für Jahr auf dem Münchner Messegelände statt. In neun Ausstellungsbereichen aufgeteilt auf 16 Messehallen finden sich die neuesten Produkte aus den Bereichen Outdoor, Ski, Action, Sportmode, Performance Sports, Textilien, Health & Fitness und Sourcing. Fachbesucher und Hersteller nutzen die Messe, als Inspiration, für den Einkauf und um sich zu vernetzen. Rahmenprogramme, Sonderflächen und vielfältige Bars, Lounges und Kunsträume geben ausreichend Spielraum dafür. Eine kostenlose App hilft, sich auf der Messe zu orientieren. Die Ticketbestellung ist noch möglich.

Komfortable Transportmöglichkeiten dürfen auch auf einer Sportmesse nicht fehlen. Der Chauffeurservice INTERLINE München ist seit Jahren während der ISPO zuverlässiger Dienstleister rund um den gehobenen Personentransport. Der Service von INTERLINE München überzeugt mit hochklassigen Fahrzeugen und professionell ausgebildeten Chauffeuren für ein anspruchsvolles Klientel. Gruppentransporte für 7 bis 45 Personen in komfortablen Minivans und VIP Bussen mit exklusiver Ausstattung stehen zu jeder Zeit zur Verfügung. Ebenso wie eine Reihe neuer, luxuriöser Limousinen führender Marken. Zum Teil verfügen die Fahrzeuge auch über Business- und Multi-Media-Ausstattung, die ein effizientes Zeitmanagement während der Fahrt ermöglicht. INTERLINE München steht für Flexibilität, Diskretion und Fahrkomfort der Luxusklasse. Entspanntes Reisen ist garantiert.

Die Disponenten von INTERLINE München sind rund um die Uhr erreichbar und organisieren Shuttle- und Transferfahrten maßgeschneidert nach den Wünschen ihrer Kunden.

INTERLINE München ist ein erfahrener, exklusiver Chauffeur- und Limousinenservice mit höchster Servicequalität – nicht nur für Sportler.

INTERLINE München gibt es in seiner heutigen Form seit 1995. Der INTERLINE-Standort in München ging jedoch aus dem traditionsreichen regionalen Unternehmen Volk Limousine hervor, das sich bereits in den 50er Jahren auf dem Markt etablieren konnte. Mit seinem Chauffeur- und Limousinenservice gehört INTERLINE München zu den führenden Anbietern exklusiver Personenbeförderung in Bayern und zählt zu den größten Standorten des deutschen INTERLINE-Netzwerks. Durch die Partnerschaft mit Carey International, Inc. ist der Fahrservice in 65 Ländern und über 550 Städten weltweit verfügbar.

