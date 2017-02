Horn-Massivhaus - Wir bauen Ihr Zuhause!

(fair-NEWS) Wir, von Horn-Massivhaus, bauen Bungalows, Einfamilien- oder Doppelhäuser im Massivhausbau.

Durch unsere Arbeitsweise, Erfahrung und Qualität, ist es uns möglich, unseren Kunden den Traum vom eigenen Heim zu verwirklichen.



In unserem Bauunternehmen können Häuser aus unserem Bestand gekauft werden oder wir bauen die Häuser für unsere Kunden. Mit uns baut man sicher und ohne einen Kapitalverlust zu erleiden, da erst die Zahlung vorgenommen wird, wenn ein Haus fertiggestellt ist. Wir gehen also in Vorleistung.



Unsere Häuser bieten nicht nur Qualität, sondern auch höchsten Wohnkomfort.

Ein präzise abgestimmtes Leistungsangebot ermöglicht es uns, beste Arbeit zu leisten.



Außerdem sind wir eine Unternehmergemeinschaft, und können somit alle Gerwerke und einzelne Baudienstleistungen rund ums Haus anbieten.



Unsere Leistungen im Hochbau sind Maurerarbeiten, Klinkerarbeiten, Wärmedämmung usw., im Tiefbau erledigen wir Erdarbeiten, Schachtarbeiten und den Rohrleitungsbau.

Hinzu kommt der Innenausbau mit Estricharbeiten, Innenputz und dem Elektro- und Heizungsbau.

Weitere unserer Fachgebiete sind die Außengestaltung im Garten- und Landschaftsbau, Pflasterarbeiten und die Gestaltung mit Zaunanlagen. Eine Baubetreuung sowie die Vermesser- und Ingenieurarbeit übernehmen wir für unsere Kunden natürlich auch.



Um unsere Projekte und Bauvorhaben voranzutreiben, sind wir immer auf der Suche nach Grundstücken, die für unsere Kunden besonders attraktiv und interessant sind.



In unseren Angeboten, können unsere Kunden immer die aktuellen Bauprojekte und Häuser sehen, die wir anbieten. Wir, Horn-Massivhaus, wollen unseren Kunden Qualität, hohen Wohnkomfort und den Bau oder Kauf ihres Traumhauses ermöglichen.