Beamer- Kino-Feeling für das Zuhause

In den heimischen Wohnzimmern nehmen die Fernsehgeräte seit vielen Jahren und Jahrzehnten einen fixen Platz ein, da Sie uns doch Nachrichten, Filme, Serien, Dokumentationen, Game Shows, Sport, aber auch seichte Unterhaltung nach Hause liefern. So wie das Angebot an Fernsehsendern gewachsen ist, entwickelt sich auch die Fernsehtechnik laufend weiter. Allerdings können selbst die neuesten Modelle, mit unglaublichen Auflösungen, Curved-Bildschirm und unheimlichen Diagonalen eines nicht ersetzen – das klassische Kino-Feeling.Dafür braucht es dann doch eine größere Leinwand und hier kommt der Beamer ins Spiel. Was früher Projektoren waren, erledigt heute der Beamer, nur hochauflösender, gestochen scharf, auf größerer Bildfläche und sofern gefordert auch in 3D. Mittlerweile gehört der Beamer in jedes Vereinslokal und auch in jeden Partykeller, alleine schon um dort gemeinschaftlich Sport gucken zu können. So zieht zuhause beispielsweise ein Stück weit Stadion ins Wohnzimmer oder den Keller ein, wenn ein Fußballspiel via Beamer und Leinwand geguckt wird.Der Beamer findet somit zuhause vor allem als Unterhaltungsgerät Verwendung, während er in Schulen und in der Arbeitswelt überwiegend für Präsentationen benötigt wird. Auch hierfür ist dieser geeignet, allerdings meist in etwas anderer Ausführung als wenn dieser für das Home-Cinema oder Home-Entertainment gedacht wäre.Die Auswahl ist diesbezüglich auch sehr groß, auch die Preisunterschiede geben so manchem Käufer Rätsel auf – selbst in Fachmärkten können diese nicht immer schlüssig erläutert werden. Grundsätzlich sind die wichtigsten Faktoren Punkte wie Auflösung, Format und Größe, Zoom und Schärfe, Beleuchtung, Anschlüsse und Wiedergabeformate, unter Umständen auch Punkte wie Audiowiedergabe, 3D Funktion und einiges, anderes mehr.Hierin liegen auch in der Regel die großen Preisunterschiede, die zu beachten sind. Ein guter Vergleich, wie er etwa auf www.beamertest.biz zu finden ist, nimmt auf all diese Punkte Rücksicht und erläutert diese dem Besucher und Leser. Dieser möchte wissen, welches Produkt, welcher Beamer, für den eigenen Bedarf am besten geeignet ist und welcher Preis hierfür auch angebracht erscheint. Somit werden hier nicht nur Preise, sondern vor allem auch Geräte und Funktionen miteinander verglichen und gegeneinander abgewogen.