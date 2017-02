Wunderschöne Geschichten zum Vorlesen, Lesen und Ausmalen

(fair-NEWS)

Mit diesen drei Büchern kommen Kinder auf ihre Kosten. Sie eignen bereits für Vorschulkinder sich zum Vorlesen und wecken Kreativität.Die Abenteuer des kleinen FinnBegleitet den kleinen Mäuserich Finn auf seiner Suche nach einer neuen Heimat. Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis, bis - ja bis alles anders wird und Finn auf Wanderschaft gehen muss. Mit zauberhaften Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (20. August 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3844815996• ISBN-13: 978-3844815993• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmGeschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und KoboldeHier können schon die Kleinsten tief in die märchenhafte Welt der Hexen, Elfen, Kobolde, zwerge, Einhörner und Feen eintauchen. Die Geschichten sind einfach aber spannend und fantasievoll geschrieben. Ausmalbilder laden zum Bemalen in bunten Farben ein.Produktinformation• Taschenbuch: 80 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (18. März 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735790720• ISBN-13: 978-3735790729• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 8 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 18,9 x 0,4 x 24,6 cmNepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der eigentlich mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Wie er in die Welt der Menschen gerät und was er dort so alles anstellt könnt ihr in diesem Buch nachlesen. Außerdem bekommt ihr Einblick in das Kobolddorf, in dem es recht fidel zugeht.Produktinformation• Taschenbuch: 152 Seiten• Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (19. Februar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056189• ISBN-13: 978-3903056183• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 8 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,9 x 21 cmDie Bücher gibt es im Buchhandel auf Bestellung und bei bekannten Onlineanbietern wie Amazon.©byChristine Erdic



