Für Kunstliebhaber und Gourmets

Am 14. Februar ist es wieder so weit!Ein ausgefallenes Geschenk zum Valentinstag für einen ganz besonderen Menschen bietet das Strunzertaler Atelier:Künstlerin Rianne Bartmann- Lucius modelliert ihre Kobolde, Trolle und Hexen in reiner Handarbeit und näht auch die Kleidung selbst. Jede Figur ist ein Unikat und besitzt ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte.“1990 Hat sich in der Efteling das Volk van Laaf niedergelassen, diese Figuren haben mich so inspiriert das ich zuhause sofort losgelegt habe. Daraus ist dann mein erster Troll entstanden”, erzählt Rianne.Unter den geschickten Händen der Künstlerin Rianne Bartmann- Lucius entstehen traumhafte Gestalten. Kobolde, Trolle und Hexen füllen die Regale in dem kleinen Atelier. Inzwischen ist noch ein Ghul hinzugekommen, eine Inspiration durch die Gruselkomödie “Willkommen im Luhg Holiday” von Christine Erdic.Rianne modellierte auch den Kobold Nepomuck für das Kochbuch “Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche”.Die sympathische Künstlerin aus Holland, die seit 1988 Puppen und Fantasiefiguren modelliert, lebt heute im schönen Sauerland. Besucher sind herzlich willkommen im Atelier, allerdings nach telefonischer Absprache.Infos unter www.laurina-bartmann-lucius.de/ Und natürlich geht Liebe auch durch den Magen.Kobolde können, wenn sie sich bedroht fühlen, auch böse und hinterhältig reagieren und die Arbeit der Menschen zerstören, deshalb stellte man früher in manchen Gegenden ein Schälchen mit Milch oder anderen Leckereien bereit, um sie zu besänftigen. Sie lieben Süßes und Teigwaren, deshalb beginnt dieses etwas außergewöhnliche Koch- und Backbuch auch in der Backstube.Hier ein Rezept aus dem Buch „Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche“ zum Valentinstag:WaldbeerentorteZutaten:Boden:100 g Zartbitter-Schokolade50 g Amarettini-Kekse5 Eier100 g weiche Butter80 g Zuckeretwas Salz1 P Vanillezucker200 g gemahlene Haselnüsse1 P BackpulverBelag:500 g Quark250 g Mascarpone200 g steife Schlagsahne80 g Zucker500 g Waldbeeren1 P Gelatine2 P roten Tortenguss50 g Zucker¼ Liter KirschsaftDie Zartbitter-Schokolade reiben. Die Amarettini-Kekse grob zerbröseln und die Eier trennen.Die weiche Butter, Zucker, Salz und Vanillezucker cremig rühren, Eigelb, Schokolade, Kekse, gemahlene Haselnüsse und Backpulver daruntermischen. Das geschlagene Eiweiß unterheben.Den Teig in die Kuchenform geben und bei 200 Grad 30 Minuten backen. Auskühlen lassen.Den Quark, Mascarpone und die steife Schlagsahne mit dem Zucker verrühren und Gelatine dazugeben. Auf den Boden verteilen und 3 Stunden kalt stellen.Die Waldbeeren auf der Torte verteilen. Den roten Tortenguss und den Zucker mischen, mit dem Kirschsaft aufkochen und ebenfalls auf die Torte geben.Guten Appetit und einen gelungenen Valentinstag!Das Buch gibt es im Buch- und Onlinehandel auf Bestellung.©byChristine Erdic



Bildinformation: Für Kunstliebhaber und Gourmets