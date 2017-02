(fair-NEWS)

"Alles wird gut ..." ist der Auftakt zu einem wunderschönen Vierteiler, das ideale Geschenk, übrigens nicht nur zum Valentinstag. Das Buch bietet Unterhaltung, Spannung und hat das gewisse Etwas, denn auch Liebe und Romantik kommen hier nicht zu kurzAlles wird gut ...Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt.Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können.Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwannProduktinformation• Taschenbuch: 342 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 3 (7. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1506108482• ISBN-13: 978-1506108483• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 2 x 20,3 cmMehr über die Autorin und ihre Werke finden Sie unter©byChristine Erdic



Bildinformation: Happy Valentine