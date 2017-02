Warum nicht einmal ein E-Book verschenken?

In diesem Werk finden Sie die beliebtesten Kochrezepte der Autorin Britta Kummer. Übrigens lädt das Büchlein auch dazu ein, es selbst einmal zu probieren.BEST OF Kindle Edition„BEST OF“ ist eine Zusammenstellung der beliebtesten Rezepte aus den Kochbüchern:Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte und Vegetarische Weltreise.Als zusätzliches Bonbon gibt es noch neue interessante Bonusrezepte.Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 4621 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 104 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B01M64VTJ6• X-Ray:Nicht aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: AktiviertMehr über die Autorin und ihre Werke finden Sie unter©byChristine Erdic

Die deutsche Buchautorin Christine Erdic lebt zur Zeit hauptsächlich in der Türkei.Beruflich unterrichtet sie in der Türkei Deutsch für Schüler (Nachhilfe), sie gabSprachtraining an der Uni und machte Übersetzungen für türkische Zeitungen.