02.02.2017 - Am 18.02.2017 um exakt 12 Uhr MEZ startet Casino-Lounge24 als neue Spiele-Plattform. Das Besondere: Es handelt sich um das erste virtuelle EUR-Casino, das Slots, Wheels, Roulette, Blackjack als Einzeltische vollständig in HTML5 sowie Texas-Hold’em-Poker im Multiplayer-Modus anbietet. Entsprechend können Spieler sich über die weltweit verfügbare Plattform ebenfalls mit internationalen Konkurrenten aus der Community messen. Weitere Informationen zum Spieleportfolio finden Interessenten auf HYPERLINK "www.casino-lounge24.com" casino-lounge24.comNach mehr als zwei Jahren Entwicklungsarbeit präsentiert der Anbieter sein virtuelles EUR-Casino. Zum offiziellen Go-Live im Anschluss an die absolvierte Beta-Phase befinden sich im Online-Portfolio 8 Tables, 12 Slots, 3 Wheels, 4 Video-Poker-Modi und ein Multiplayer-Poker mit Tournier-Funktion sowie die Lotterie Chases Keno und Bingo. „Die Online-Spieler profitieren bei Casino-Lounge24 von tagesaktuellen und auch langfristigen Aktionen“, so der Betreiber und Inhaber. „So erhalten die Spieler beispielsweise Boni für gesammelte Referals und auch Einzelboni, wodurch wir das individuelle Spielvergnügen userfreundlich optimieren und immer wieder neue Anreize setzen“. Mit innovativer Technologie implementiert wurden dafür Bedienoberflächen, die den Teilnehmern das aus der Offline-Welt gewohnt realistische Spielerlebnis ermöglichen.Bei Casino-Lounge24 handelt es sich um ein vollständiges EUR-Casino. Für die nachvollziehbare und verifizierte Sicherheit der Teilnehmer werden weder Bargeld noch direkt spielbezogen digitale Zahlungen angenommen. Jeder registrierte Spieler erhält eine eigene Empfangsadresse als systeminternes Wallet, über das Ein- und Auszahlungen verwaltet werden. Durch diese bewusste Trennung wird das Guthaben der Gamer geschützt und das Risiko gedeckelt.



Bildinformation: Casino-Lounge24 startet seine Spiele-Plattform