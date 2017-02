Regulierung bei Online Brokern

(fair-NEWS)

Es gibt sehr viele Online Broker im Internet, wo man theoretisch Handel mit verschiedensten Rohstoffen treiben könnte. Doch nicht überall wird dieser Handel lukrativ ausgehen können. Denn auch in diesem Bereich gibt es Betrüger, die sich am Leid anderer bereichern wollen. Um falsche Angebote rechtzeitig zu identifizieren, empfiehlt sich die Benutzung eines Vergleichs.Beachten der RegulierungEin wichtiger Aspekt auf der Suche nach dem passenden Online Broker ist die Regulierung. So sind einwandfreie Anbieter mindestens an die Finanzaufsichtsbehörde gebunden, wodurch sich die Trader auf eine seriöse Arbeitsweise verlassen können. Tatsächlich ist dieses Kriterium das wichtigste, worauf es beim Broker Vergleich ankommt. Wenn es im Testbericht einmal nicht beleuchtet wird, sollte man sich schnell eine alternative Quelle suchen. Die Seite www.besteonlinebroker.net berichtet außerdem über folgende Kriterien:- Gebühren- Einzahlungsbeträge- Assetindex- maximaler BonusNatürlich wird man im weiterführenden Vergleich auch auf diese Faktoren stoßen und sie miteinander vergleichen. Doch ohne gültige Lizenz sind sie quasi wertlos, weshalb sie das Erste ist, worauf man bei einem Online Broker achten sollte.Legale AnbieterGrundsätzlich handhaben es Broker Vergleiche so, dass sie illegale Anbieter beziehungsweise Anbieter ohne Lizenzen von vornherein aussparen. Allerdings sollte man sich auf diese ungeschriebene Regel nicht verlassen. Es schadet nicht, selbstständig zu überprüfen, ob tatsächlich eine Lizenz vorliegt oder nicht. Noch besser ist aber, einen Vergleich zu verwenden, der einen bei jedem Broker explizit auf das Vorhandensein einer solchen Lizenz hinweist. Dadurch spart man sich nämlich die Recherche und somit Zeit, die man an anderer Stelle wieder investieren kann.