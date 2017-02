Rauchen war gestern. Heute verdampfen wir alle

(fair-NEWS)

Vaporisieren – Ein Begriff, der immer mehr an Popularität gewinnt. Das Verdampfen der Kräuter in diesen modernen Geräten wird zum hippen Lebensstil. Trotzdem gilt diese neue Mode bei Menschen als kontrovers. Ist dieses Misstrauen berechtigt? Muss man vor Vaporizern Angst haben? Wir informieren, warum es auch Ihnen wert sein sollte, einen Vaporizer auszuprobieren.Vaporizer gehören in den USA beinahe zu alltäglich genutzten Geräten und haben das traditionelle Rauchen verdrängt. Was interessant ist, dass der ausgezeichnete des im Verdampfer erhaltenen Geschmacks nicht nur junge Generation anspricht. Auch ältere Hippies greifen genau so gern zu Vaporizern. Dies hängt mit der viel lockeren Einstellung der Amerikaner zu Cannabis, das in einigen Staaten legal ist und einheitlich mit der kulturellen Tradition verbunden ist, zusammen.Die Generation 50+ gleicht fast der jungen Mitbürger im Bezug auf den Cannabis-Konsum. Die Umfragen aus dem Jahr 2000 zeigten, dass in den letzten 12 Monaten ca. 1 % der Amerikaner in dieser Altersgruppe Cannabis konsumierten. 2012 waren es dann bereits 3,9 %. Dieser Anstieg ist eindeutig und wie die Wissenschaftler aus der Universität in Iowa meinen, war er höher als anfangs geschätzt wurde. Die Experten meinten, dass der Konsum von Cannabis unter den 50+, die 3 %-Marke nicht überschreiten wird.Die 50+-Jährigen sind nicht nur wegen ihrer Toleranz bekannt, sondern auch abendteuerlustig, wozu auch die Faszination mit Kräutern gehört. Trotzdem bleibt die Mehrheit überraschenderweise weitgehend sehr vernünftig und greift nach Cannabis höchstens jeden zehnten Tag. Jeder vierte Befragte gab an, dass er höchstens 5 Mal innerhalb des letzten Jahres konsumierte. 90 % gaben an, dass sie wegen Cannabis keine gesundheitlichen oder psychischen Schäden spüren. Bemerkenswert, da die Umfrage ausschließlich über Cannabis bzgl. Entspannung (53,4 %) oder ärztlichen Anweisung (10,5 %), um die gesundheitlichen Beschwerden zu lindern, erhoben wurde.Kräuter – traditionelles Mittel für Heilung und EntspannungDiese Ergebnisse verwundern die Experten von der Firma VapeFully nicht. Das Unternehmen bietet ebendiese Geräte für moderne Aromatherapie an.„Das erwähnte Beispiel bestätigt nur unsere Beobachtungen, dass das Benehmen, gesund zu leben auch diejenigen Personen betrifft, die gerne Krauter konsumieren. Die Nachfrage nach Vaporizern wundert nicht. Noch Kurzem musste man zwischen intensivem aber kurzem Leben wählen. Heute treten wir in die Zeit, wo wir lange und voller Eindrücke leben können. Dank der Vaporizer werden jegliche Nebeneffekte unserer Gewohnheiten praktisch auf null herabgesetzt. Das Vaporisieren ist ein Teil der modernen und freundlichen Lebensweise, bei der man viel Wert auf eigene Freiheit, freien Zugang zu außergewöhnlichen Erlebnissen und Suche nach neuen Emotionen legt und dabei absolut diskret beleibt.“ – sagt Max Krüger von der Firma VapeFully.Die seit mehreren Monaten in öffentlichen Leben präsente Diskussion über das Legalisieren von Cannabis ruft heftige Reaktionen aus. Es häufen sich Gegenargumente, bei denen man Cannabis als Einstieg in die harten Drogen sieht.In diesem Konflikt soll man auf jeden Fall Ruhe und klaren Kopf bewahren. Kräuter begleiten die Menschheit seit Jahrhunderten. Aromatherapie oder die heilenden Eigenschaften verschiedener Kräuter sind gang und gäbe unter den Bewohnern von verborgenen oder vergangenen Zivilisationen.„In den hoch industriellen Kulturen kommen wir oft an diese alten Heilungsmethoden, Schmerzlinderung und Bekämpfung von zahlreichen Krankheiten zurück. Thymian, Kamillentenn, Minze sind neu entdeckt – eben dank der Vaporizer.“ - fügt der Experte hinzu.In den Ländern, wo Marihuana illegal ist, werden eben Vaporizer eingesetzt, um aktive Eigenschaften der problemlos zugänglichen Kräuter zu benutzen. In diesem Fall ist es besonders wichtig, die entsprechende Dampftemperatur einzustellen, um die heilenden und entspannenden Kräutereigenschaften zu befreien. Bei den meisten Geräten geschieht dies durch z. B. 195 Grad Celsius. Mehrere Beschwerden kann man ergänzend mit den Vaporizern heilen, z. B. Depressionen, Fieber. Dampf wirkt auch als Desinfektionsmittel.Rauchen war gestern. Heute vaporisieren wir alleEin eindeutiger Vorteil der modernen Aromatherapie ist der neutrale Geruch. Der Dampf ist kaum zu spüren. Das Verdampfen ist so diskret, dass es die Umgebung gar nicht mitbekommt. Der Dampf kommt ausschließlich durch das Mundstück heraus und die anderen Personen, die sich in der unmittelbaren Nähe befinden, bekommen den Dampf gar nicht mit. Als weitere Vorteil zählt die Mobilität der Geräte. Die tragbaren Vaporizer werden mit Akku oder Batterie geladen, sodass man sie auch ohnehin unterwegs an jeder öffentlichen Stelle genauso diskret benutzen kann.Maßvoll Genießen heißt es auf jedem Fall. Die Folgen kann man mit dem überall akzeptierten Brauch vergleichen, wo nach der Arbeit ein Bier zur Entspannung getrunken wird. Keiner sieht dabei was Negatives. Ähnliches gilt bei Vaporizern. Sie werden zum hippen Lebensstil, den die meisten von uns auch führen wollen. Mit Familie und Beruf, voller Toleranz und freundlicher Einstellung zur Außenwelt, wo man auch offen für neue Eindrücke und Experimente beleibt.Hier ist auch der gesellige Aspekt wichtig. In den Clubs und Treffen zu Hause kreist der Vaporizer, wie eine Grappa Flache. Statt Zigaretten-Rauch und Belästigungen von Vollbetrunkenen haben wir mit einem Gerät von feinen Aussehen zu tun, was unser Leben bunter machen kann. Peace and Love und bei der Gelegenheit eine Menge unvergesslicher Eindrücke, ohne schlechten Geruch, unangenehme Stumpfheit und Kopfschmerzen am nächsten Tag.



Bildinformation: VapeFully