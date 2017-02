Die WIFO GmbH und die AVS Automotive VersicherungsService GmbH kooperieren im Bereich Multi Risk Versicherungen für den Automobilhandel

(fair-NEWS) Die WIFO GmbH in Rheinstetten (WIFO), einer der führenden Maklerpools in Deutschland, und die AVS Automotive VersicherungsService GmbH (AVS), einer der größten spezialisierten Versicherungsvermittler für Multi-Risk-Versicherungen im Automobilhandel (sog. Autohauspolice), sind eine Kooperation eingegangen. Ziel der Kooperation ist, die Expertendienstleistungen der AVS dem weitreichenden WIFO-Vertriebspartnernetzwerk zur Verfügung zu stellen und so das Geschäft in diesem Segment gemeinsam auszubauen. Dabei steht die AVS GmbH den Kunden der angeschlossenen WIFO Vertriebspartner deutschlandweit vor Ort für eine persönliche Beratung im Bereich Multi-Risk-Versicherung zur Verfügung. Sven Burkart, Prokurist der WIFO GmbH, über die Kooperation mit AVS: „Mit AVS haben wir einen Partner an unserer Seite, der mit hervorragenden Expertendienstleistungen im Automotivbereich unser Leistungsspektrum für unsere Vertriebspartner erweitert. Insbesondere die Multi-Risk-Versicherung für Autohäuser, die so genannte Autohauspolice, bietet hier großes Potenzial.“ Philipp Fey, Prokurist der AVS GmbH, über die Kooperation mit WIFO: „Mit der WIFO GmbH haben wir einen Partner gefunden, der bereits heute einen Schwerpunkt im Bereich gewerbliche Sachversicherungen hat. Dieser Schwerpunkt wird durch die Kooperation weiter vertieft. Durch das große Vertriebspartnernetzwerk der WIFO können wir unsere Dienstleistung zum gemeinsamen Nutzen einer großen Zahl von Vertriebspartnern zur Verfügung stellen und damit eines unserer Kerngeschäftsfelder weiter ausbauen.“