Wie Sie Harzflecken auf Autolack entfernen

Baumharz oder Harzflecken entfernen stellt viele Reiniger vor eine Herausforderung. Um Harzflecken schonend zu entfernen, muß ein Reiniger frei von Lösungsmitteln sein und nicht abrasiv. So stellen Sie sicher, dass empfindliche Oberflächen beim entfernen von Baumharz und Harzflecken nicht beschädigt werden.Die Permanon PS Paste verfügt über diese Eigenschaften: Lösungsmittel frei, nicht abrasiv und entfernt eingetrocknetes Baumharz und Harzflecken.Tipps, wie Sie Harzflecken entfernen finden Sie hier:Kleinere Flächen die mit Harzflecken benetzt sind, werden mit Wasser und dem der PS Paste beiliegenden Schwamm gereinigt. Wenn Harzflecken zu entfernen sind, die großflächig anhaften, empfiehlt sich das auflösen von zwei Kaffeelöffel PS Paste in einem Liter kochendem Wasser. In einen Pumpsprüher gefüllt, werden die Harzflecken großflächig eingesprüht. Etwas einwirken lassen und gut abspülen.Anwendungsgebiete:- <a href="www.optimum-shop.de/Harzflecken/Harzflecken-entfernen">Harzflecken entfernen</a>- Teer entfernen- Graue Streifen entfernenHarzflecken sind, nach Temperatur und Alter, ein flüssiges Produkt, dass sich aus verschiedenen organische Stoffen zusammensetzt. In natürlicher Form wird Harz als Naturharz von Tieren und Pflanzen, insbesondere Bäumen abgesondert. Bei Bäumen dient das Baumharz in erster Linie zum Verschließen von Wunden an der Pflanze. Traditionell sind Harze gelbliche bis bräunliche, klare bis trübe, klebrige und nichtkristalline Materialien natürlichen Ursprungs.Natürliches Baumharz oder Naturharz ist eine Sammelbezeichnung für eine von Pflanzen oder Tieren abgesonderte zähe, nicht wasserlösliche Flüssigkeit. Pflanzen, vor allem Bäume, produzieren Baumharz nach Verletzungen, um mit der klebrigen Masse die Wunde zu verschließen.Naturharze sind eine Mischung verschiedener chemischer Substanzen. Die mengenmäßig vorherrschenden Verbindungen sind Harzsäuren, die zu den Carbonsäuren zählen. Frisches Harz bestehen weiterhin zu einem nicht unwesentlichen Teil aus flüchtigen und aromatischen Verbindungen. Verdunsten diese, wird das verbleibende Harz zäher und härter und hinterlässt hartnäckige Harzflecken.



Bildinformation: Wie Sie Harzflecken auf Autolack entfernen