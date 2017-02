GFOS stellt auf der EuroShop 2017 aus

Pressemitteilung von GFOS mbH

Mit Workforce Management der Digitalisierung begegnen

(fair-NEWS) Digitalisierung ist zurzeit ein allgegenwärtiges Thema. Besonders im Handel spielt es eine große Rolle.

Unternehmen agieren heute auf dynamischen und zunehmend globalen Märkten. Um dem wachsenden Wettbewerb standzuhalten, nutzen die großen Player im Handel sämtliche Absatzkanäle parallel. Das erwarten die Kunden vermehrt auch von mittelständischen Unternehmen. So müssen sich diese den neuen Herausforderungen stellen und ihr Geschäftsmodell anpassen oder ggf. neu entwickeln.



Diese Aufgaben sind ohne die Unterstützung einer umfassenden Personalbedarfsermittlung und Personaleinsatzplanung nicht zu bewältigen. Denn gerade im Handel - insbesondere bei einer weit verzweigten Filialstruktur - stellt die Planung des Personaleinsatzes und -bedarfs eine besondere Herausforderung dar.



gfos.Workforce hilft, auf einfache Weise, die Personalplanung und den Kundenservice zu optimieren. Wer erfolgreich sein und zu den Besten gehören will, hat auch bei großem Kundenandrang immer den richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort im Einsatz! Durch den Einsatz von gfos.Workforce werden lange Wartezeiten ebenso wie Überbesetzungen von Personal vermieden und dadurch der Service verbessert.



Besuchen Sie uns in der Zeit vom 5. bis zum 9. März 2017 in Düsseldorf auf der EuroShop in Halle 6, Stand B 76.

Über die GFOS

Die GFOS, Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH, ist ein führender Anbieter ganzheitlicher IT-Lösungskonzepte. Angefangen bei einer umfassenden Beratung bietet das mittelständische Unternehmen zukunftsorientierte Softwarelösungen in den Bereichen Zeiterfassung, Zutrittskontrolle, Workforce Management und Manufacturing Execution System (MES) aus einer Hand und liefert damit die Grundlage fundierter Management- sowie Mitarbeiterentscheidungen.

Mit der modularen Softwarefamilie GFOS können Bedarfe jeder Branche und Unternehmensgröße optimal abgedeckt und zu einem umfassenden mehrdimensionalen Ressourcen-Management-System ausgebaut werden. Basierend auf modernster JAVA EE Technologie zeichnet sich GFOS zudem durch höchste Funktionalität sowie vollständige Systemunabhängigkeit aus.

1988 gegründet, gehört die GFOS mbH zu den Pionieren der Anwendungsentwicklung und -integration in den Bereichen Personalzeitwirtschaft, Personaleinsatzplanung, Zutrittskontrolle, Betriebsdatenerfassung und Produktionssteuerung. Bei weit über 3.000 Installationen, davon mehr als 440 im Ausland, visualisiert, kontrolliert und steuert GFOS alle Unternehmens-Ressourcen entlang der Wertschöpfungskette. In 22 Ländern weltweit arbeiten weit mehr als 1.000 Kunden mit der Softwarelösung GFOS, die bereits bis heute in 15 Sprachen übersetzt wurde.

Im Rahmen des 1993 gegründeten SAP-Kompetenzcenters leistet die GFOS mbH kompetente Beratung und Service rund um die SAP-Anbindung. Über 450 Projekte, die bereits im SAP-Umfeld realisiert wurden, sprechen für umfassendes Know-how in diesem Bereich.

«GFOS stellt auf der EuroShop 2017 aus»

Am Lichtbogen 945141 EssenDeutschlandTelefon: 0201613000Miriam Czepluch-StaatsGFOS mbHAm Lichtbogen 945141 Essenpresse@gfos.com0201613000Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung