fliesen-stellenmarkt.de: Neue Jobbörse für die Fliesenbranche

(Mynewsdesk) Köln, 3. Februar 2017 – Mit fliesen-stellenmarkt.de bietet die Fachzeitschrift FLIESEN & PLATTEN eine neue Jobbörse speziell für Fliesenprofis in Verlegebetrieben, im Handel und in der Industrie. Stellensuchende können sich hier über einen individuell konfigurierbaren Suchagenten laufend über neue Jobangebote aus ihrem Spezialgebiet informieren oder einfach selbst ein kostenloses Stellengesuch aufgeben. Arbeitgeber haben die Möglichkeit, ihre Angebote selbstständig einzugeben und zu verwalten, die Bewerberdatenbank zu nutzen sowie Azubi-Plätze anzubieten.Die Stellengliederung orientiert sich an den Berufsfeldern in der Fliesenbranche, wie Fliesenverlegebetrieb, Flieseneinzelhandel, Fliesengroßhandel, Baustoffhandel, Innenausbau, Bauunternehmen, Facility-Management, Keramische Industrie, Bauchemische Industrie und Zubehörindustrie. Über die Detailsuche können Bewerber wie Arbeitgeber auch nach Anstellungsart, Einsatzort bzw. PLZ, Arbeitszeit und Berufserfahrung geeignete Stellen bzw. Kandidaten recherchieren.Für Stellensuchende ist fliesen-stellenmarkt.de kostenlos. Arbeitgeber haben kostenlosen Zugang zur Bewerberdatenbank und können darüber hinaus kostenpflichtig für 30 Tage eine Online-Anzeige schalten. Das Basic-Paket kostet 149,– Euro, das Premium-Paket 249,– Euro und eine Praktikanten-/Azubi-Anzeige 49,– Euro (alle Preise zzgl. MwSt.). Eine Online & Print-Kopplung der Stellenangebote und Stellengesuche ist auf Anfrage möglich.<a href="www.mynewsdesk.com/de/rudolf-mueller-mediengruppe/pressreleases/fliesen-stellenmarkt-punkt-de-neue-jobboerse-fuer-die-fliesenbranche-1781265">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/rudolf-mueller-mediengruppe">PRESSE Rudolf Müller Mediengruppe</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/nstfeb" title="http://shortpr.com/nstfeb">http://shortpr.com/nstfeb</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/wohnen-bauen/fliesen-stellenmarkt-de-neue-jobboerse-fuer-die-fliesenbranche-57395" title="www.themenportal.de/wohnen-bauen/fliesen-stellenmarkt-de-neue-jobboerse-fuer-die-fliesenbranche-57395">www.themenportal.de/wohnen-bauen/fliesen-stellenmarkt-de-neue-jobboerse-fuer-die-fliesenbranche-57395</a>



Bildinformation: fliesen-stellenmarkt.de: Neue Jobbörse für die Fliesenbranche