Umfrage zeigt: Jeder zweite Mann in Deutschland trägt verschlissene Unterwäsche, auch wenn sie sogar schon Löcher hat.

(fair-NEWS)

Alphen aan den Rijn, 2. Februar 2017 – Von unseren Kundinnen bekommen wir oft zu hören, dass sich die Männer von ihrer vertrauten Unterwäsche nur schwer trennen können. Sie tragen ihre Boxershorts und Slips ganz normal weiter, auch wenn sie schon verschlissen sind und Löcher haben. Wir wollten wissen, ob das stimmt, und haben in vier Ländern eine Umfrage gemacht.Wir haben mehr als 300 Frauen in Deutschland, die mit ihrem Partner zusammenleben, nach der Unterwäsche ihres Mannes befragt. Das Fazit? Nach Auskunft aller dieser Frauen tragen 48% der Männer regelmäßig eine verschlissene Unterhose. Auch wenn die Unterhosen schon Löcher haben, werden sie noch weitergetragen. Wir fragten natürlich auch, warum das so ist, und diese Gründe wurden nach Auskunft der Frauen von den Männern genannt:50% interessiert die Unterwäsche nicht44% finden, dass die alte Unterhose bequem sitzt26% haben keine Lust, darin Zeit zu investieren30% merken nicht einmal, dass ihre Unterhose verschlissen ist10% hängen sehr an ihrer UnterhoseDiese Umfrage war Anlass für unsere neueste Unterwäschekampagne. Darin kommunizieren wir, dass es nur für ein paar Euro bei Zeeman schon ein neues Paar Boxershorts oder einen neuen Slip zu kaufen gibt. Für Männer ist es immer wichtig, dass Zeeman ein gutes Unterwäschemodell hat, das bequem sitzt und immer gleichbleibt. Nur die Farben und Druckmuster ändern sich von Zeit zu Zeit.Anmerkung: Die Umfrage wurde zwischen dem 6. und 9. Dezember 2016 von MWM2 research durchgeführt. Insgesamt wurden 1.225 Frauen in vier Ländern befragt. In Deutschland waren es 315 Frauen. Die Frauen waren mindestens 18 Jahre alt und lebten mit einem männlichen Partner zusammen.Über ZeemanZeeman ist der Laden für Qualitätsbasics und –textilien wie z. B. Unterwäsche, Socken, T-Shirts, Handtücher und Strumpfhosen für die ganze Familie. Immer zum niedrigsten möglichen Preis.Zeeman betreibt mehr als 1.280 Läden in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien, Österreich und Luxemburg.Pressekontakt:ZeemanCaroline van Turennout – Manager Marketing & Communication EuropeE: CvTurennout@zeeman.comLewisLisa BrandesT: +49 211 88 24 76 37E: lisa.brandes@teamlewis.comUnter folgendem Link finden Sie außerdem weiterführendes Bild- und Videomaterial: https://we.tl/fZirWWA19n