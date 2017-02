(fair-NEWS)

Die Autorin des Buches „Mein Leben mit MS“ war schon immer Optimist. Und gerade das hilft ihr jetzt, täglich den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner aufzunehmen. Ihre Devise: Man schafft alles, wenn man nur will. Ein Mutmachbuch, nicht nur für Betroffene.Buchtipp Mein Leben mit MS:MS (Multiple Sklerose) ist das facettenreichste Krankheitsbild der Neurologie. Diese Krankheit stellt das Leben eines Betroffenen völlig auf den Kopf. Sie ist nicht nur eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sondern auch mit 1000 Fragen. Eine davon WARUM? Aber das Leben geht weiter … eben nur anders als bisher. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, mit Ängsten aber auch Hoffnungen.Dieses Buch ist kein Fachbuch oder Ratgeber über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin. Mit einer Portion Humor und Selbstironie erzählt sie wie alles begann, wie sie lernte damit zu leben und es schaffte, trotz dieser bitteren Krankheit auf ihre eigene Kraft zu vertrauen. Sie berichtet von ihrer Angst vor dem, was vielleicht die Zukunft bringen wird. Dennoch strotzt dieses Buch voller Zuversicht und macht Mut. Das Leben ist einfach zu wertvoll, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu resignieren.Broschiert: 120 SeitenVerlag: Karina-Verlag (27. Mai 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056421ISBN-13: 978-3903056428Trailer:Format: Kindle EditionDateigröße: 4973 KBVerlag: Karina Verlag (22. Juni 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00ZRAJ5AOX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertÜber die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren und lebt heute im schönen Ennepetal. Als gelernte Versicherungskauffrau entdeckte sie im Jahre 2007 das Schreiben und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv. Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ in ihren Händen.



