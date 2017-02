NIGRIN kürt Markenbotschafter 2017

(fair-NEWS)

Ein Traum-Oldie, ein Kult-Bus und ein Tuning-Car - die neuen NIGRIN Markenbotschafter bieten eine perfekte Mischung aus spannenden Fahrzeugen der letzten 58 Jahre. Am Ende war ihnen der Sieg bei der großen Wahl auf test-offensive.de nicht mehr zu nehmen: Jasmin aus Braunschweig mit ihrem perfekt-gepflegten VW Käfer aus dem Jahr 1959, Patrick aus Neumarkt mit seinem indi-vidualisierten Seat Leon 1P sowie der Kölner Lars und sein seltener VW T3 Dehler machten deutlich das Rennen und vertreten ab sofort die Marke in der Öffentlichkeit. Die große Markenbotschafter-Wahl der Autopflegemarke fand 2017 zum dritten Mal statt.Landau, 03. Februar 2017 – NIGRIN, die Autopflege-Marke, hat in einem Voting Ende des abgelaufe-nen Jahres drei Markenbotschafter gesucht und gefunden. Die Sieger wurden in einem Online-Voting unter test-offensive.de sowie über Facebook ermittelt. Die NIGRIN-Fans hatten die Wahl zwischen 12 Finalisten, die sich zusammen mit Ihren Fahrzeugen zur Wahl stellten. Die Sieger des Votings sind Jasmin (VW Käfer), Patrick (Seat Leon 1P) und Lars (VW T3 Dehler). „Wir überlassen es jedes Jahr der Community, die idealen Botschafter unserer Marke zu wählen“, sagt Olaf Menzel, Category Manager von NIGRIN. „Das Ergebnis gibt uns Recht. Wir hätten uns keine besseren Sieger wünschen können. Sie und ihre Fahrzeuge repräsentieren Stil und Coolness – die Charakteristiken, mit denen Kunden unsere Marke verbinden“. Die drei neuen Markenbotschafter sind gemeinsam mit den neun weiteren Finalisten bereits im Rahmen eines großen Pflegeevents in Köln aufwendig für den NIGRIN-Jahreskalender fotografiert worden. Das gesamte Jahr über werden sie nun als Aushängeschild der Marke auf Veranstaltungen, der Website test-offensive.de – der großen Pflegetester-Community von NIGRIN – sowie im Social Media Bereich präsent sein.Alle drei Markenbotschafter sind absolute Autoenthusiasten. Der VW Käfer von Jasmin ist nicht ihr einziges Fahrzeug: „Mein Mann und ich haben eine Passion für alte Autos. Insgesamt besitzen wir fünf Oldtimer, alle aus den Baujahren 1958 – 1966“, erklärt die 34-Jährige. Die Pflege der wertvollen Sammlerstücke steht für sie an erster Stelle: „Mein Mann kennt sich sehr gut mit Motoren aus. Ich kümmere mich meist um das Interieur sowie die Gesamtoptik. Die Produkte von NIGRIN sind bei mir dementsprechend im Dauereinsatz. Deshalb musste ich bei der Markenbotschafteraktion mitmachen“.Patrick aus Neumarkt hat sich mit seinem Seat Leon 1P durchgesetzt. Der 24-jährige Bankkaufmann hat vor allem an der Optik des Fahrzeugs geschraubt: „Beim Design habe ich mich von einer Seat-Vorlage inspirieren lassen und dann gemeinsam mit einem Folierer eine eigene erstellt. Ein großes Projekt war der Kofferraumumbau, den ich mit meinem Vater vorgenommen habe. Außerdem habe ich mit ihm die Spoiler angebracht und den Innenraum auf das Design abgestimmt“. Patrick pflegt nach dem NIGRIN-Motto „Hand Wash Only“: „Ich wasche mein Auto ausschließlich per Hand. Bei Waschanlagen ist mir das Risiko für Kratzer zu hoch. Inzwischen verwende ich hierbei ausschließlich NIGRIN“.Lars aus Köln rundet die Riege der Markenbotschafter 2017 ab. Der 39-Jährige besitzt ein besonders seltenes Fahrzeug: einen VW T3 Dehler aus dem Jahr 1988. Das Mobilbauunternehmen hat den be-liebten Bus zu einem hochoptimierten Camper umgebaut. Ein solches Fahrzeug benötigt intensive Pflege und fachmännische Wartung: „Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Zum Schrauben habe ich alles zuhause, was ich brauche – inklusive Hebebühne. Es gibt für mich also keinen Grund, nicht alles selbst zu machen“.Mehr zur NIGRIN-Markenbotschafterwahl und den NIGRIN Pflegetestern auf www.test-offensive.de



Bildinformation: NIGRIN kürt Markenbotschafter 2017