Bio-Baumwolle für pfiffige Schürzen oder gar Bleistifte

Einige unserer „BtoB“-Kunden machen aus unserer Bio-Baumwolle so ungewöhnliche und gleichzeitig erfolgreiche Dinge, dass wir es wert finden, darüber zu berichten. Nicht nur die Produkte selbst treffen scheinbar einen Nerv, sondern auch die Konsequenz der nachhaltigen und fairen Herstellung. Darauf haben die Unternehmen erfolgreich ihre Marke aufgebaut, und sie sind längst zu echten Partnern geworden: Kaya&Kato mit seinen Style at Work-Schürzen und Manaomea mit Bleistiften.Die Gründer von Kaya&Kato wollten etwas dagegen unternehmen, dass Schürzen immer gleich und dazu noch langweilig aussehen. Also kreierten sie funktionale, pfiffige Schnitte und wählten – für Schürzen – eher ungewohnte Farben und Farbkombinationen. Dafür suchten sie fair und ökologisch hergestellte Baumwolle, denn nur, wenn über die gesamte Produktion hinweg respektvoll mit Mensch und Natur umgegangen würde, ließe sich glaubhaft eine Marke entwickeln, die allen Freude macht und gern gekauft und getragen wird – so ihre Überzeugung.Inzwischen fahren vor allem hochwertige Restaurants, Küchen, Friseure und all jene, „die Qualität schätzen und bei ihrer Arbeit gut aussehen wollen“ auf die Style&Work-Schürzen ab. Dass auch diese Firmen die gleichen Werte teilen, liegt auf der Hand, denn Style&Work ist keine Marke für Schnäppchenjäger und Billigheimer. Kaya&Kato setzt in seiner gesamten Kommunikation auf diese Werte und bringt sie (z.B. durch „Kaya&Kato Kulinarik“) sympathisch in die Breite. Man trägt wieder Schürze!Manaomea wirbt damit, „Produkte zu erfinden, die glücklich machen. Hier und anderswo“. Ungewöhnlich genug: Das kleine Unternehmen aus München stellt Bleistifte und Mäppchen her. Bleistifte aus Baumwolle? Die Technologie dahinter stammt aus der Raumfahrt, die Bio-Baumwolle von Cotonea. Die Gründer von Manaomea, die aus der Forschung kommen, wollen den „Widerspruch zwischen Arm und Reich“ zumindest verändern, wenn sie ihn schon nicht auflösen können.In Berlin stellt das Label Hirschkind u.a. aus Cotonea-Gewebe eigene Bettwäsche her. Im Siebdruck-Verfahren entstehen fair und ökologisch produzierte Wohnaccessoires und Mode – alles handbedruckte Unikate. Uns freut, dass sich nach und nach ein Netz aus Geschäftspartnern entwickelt hat, das auf Vertrauen und Fairness fußt. Dieses soziale Kapital ist die Basis stabiler, entwickelter Gesellschaften. Wir alle brauchen verlässliche Partnerschaften – privat und selbstverständlich auch im Geschäftsleben.Wunderbare Bettwäsche, Bekleidung, Babykleidung, Frottierwaren – aus schöner, gesunder, ökologisch-fairer Bio-Baumwolle – bekommt man bei www.cotonea.de



Bildinformation: Bio-Baumwolle für pfiffige Schürzen oder gar Bleistifte