SAP BI-Strategien erklärt auf dem IT&Media FUTUREcongress

Am 23. Februar beteiligen sich die SAP BI.Berater als Aussteller auf dem IT&Media Futurecongress, der IT-Management Veranstaltung in Hessen in Frankfurt.Digitalisierung ist längst zu einem Thema geworden, an dem Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen nicht mehr vorbeikommen. Daher lautet das Thema des diesjährigen IT&Media FUTUREcongresses "Business 4.0 – Geschäftserfolg durch Digitalisierung und Optimierung". Ein Besuch auf der Frankfurter Messe lohnt sich: IT-Verantwortliche können sich nicht nur über die neuesten Trends und Entwicklungen informieren, sondern auch mit regionalen Anbietern in Kontakt treten. Mit ca. 150 Ausstellern und Kooperationspartnern bietet die IT&Media am 23. Februar 2017 in Frankfurt ein großes Spektrum an interessanten und aktuellen IT-Themen.Infocient Consulting stellt sich am SAP Partnerstand D5 vor und informiert über individuelle Möglichkeiten, Geschäftsprozesse mit Hilfe von SAP Business Intelligence, SAP Business Warehouse und SAP HANA zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Die erfahrenen Berater sind Experten auf den Gebieten der Anwendungs- und Technologieberatung und der Implementierung von SAP BW- und SAP BI-Software.„Es ist schön, sich bei solchen Veranstaltungen mit Experten zum Thema Digitalisierung und Business 4.0“ austauschen zu können“, erklärt Geschäftsführer Jochen Weintz, SAP BI Berater aus Leidenschaft.Interessenten können sich eine kostenlose Eintrittskarte sichern, indem Sie eine E-Mail schreiben an: contact@infocient.de, solange der Vorrat reicht.Weitere Informationen zur Messe finden sich auf der Website des IT&Media FUTUREcongress www.itandmedia.de/ Pressemeldung von Infocient Consulting zur redaktionellen Verwendung und freien Verfügung. Um Hinweise auf die Online-Veröffentlichung wird gebeten.Infocient Consulting GmbHSAP BI BeratungAm Ullrichsberg 2668309 MannheimDeutschland / GermanyTelefon: +49-621-596 838-00E-Mail: contact@infocient.deInternet: www.infocient.de



Bildinformation: Messebanner / Infocient Consulting GmbH