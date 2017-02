360° Segeltuchtaschen im eigenen Design – der interaktive Taschendesigner geht online

(fair-NEWS)

Mit farbenfrohen und maritimen Motiven bestückt, bereichern Umhängetaschen aus Segeltuch seit Jahren unseren Alltag. Egal, ob in der Shoppingmeile oder beim Kneipenbummel, überall sieht man die weißen Taschen mit ihren auffälligen Motiven.Die Vielfalt dürfte sich in Zukunft noch steigern lassen, denn ab sofort lockt die Hamburger Taschenmanufaktur 360° ihre Onlinekunden mit einem aufregenden Zusatzangebot: Dem 360° Taschendesigner auf http://360grad-taschen-zum-selbst-gestalten.de Mit dem interaktiven Taschenkonfigurator können Kunden ihre Traumtasche nach Herzenslust selber gestalten.Vorbei die Zeiten, als ambitionierte Taschendesigner mit Nadel, Faden und YouTube Videoanleitung mühevoll selber nähen mussten. Wirklich spielerisch einfach geht die Gestaltung der eigenen Segeltuchtasche. Aus den Vorlagen der bewährten 360° Taschenmodelle kann sich jeder ein erstklassig verarbeitetes Modell auswählen, um dann Farben und Motive frei zu kombinieren.So wird ganz schnell mit ein paar Klicks aus einer schlichten Umhängetasche ein schrilles oder aufregendes Designermodell, ideal passend zum individuellen Geschmack des Gestalters.Die Taschenmodelle können natürlich im angeschlossenen Onlineshop gleich bestellt und zur Fertigung in Auftrag gegeben werden.



