Paypal Konten richtig pfänden – CLLB Rechtsanwälte unterstützt Gläubiger bei der Durchsetzung von Zahlungsansprüchen gegenüber säumigen Schuldnern

(fair-NEWS) Berlin, den 02.02.2017 - Die Aktivitäten von Paypal und anderen Internetgroßkonzernen war zuletzt immer wieder Thema der Berichterstattung in der Presse.



Obwohl Paypal in ganz Europa aktiv ist, liegt der offizielle Sitz von Paypal „nur“ in Luxembourg.



Dies führt für deutsche Gläubiger, die in ein Paypalkonto ihres Schuldners vollstrecken möchten nun regelmäßig zu Schwierigkeiten. Hat Paypal in der Vergangenheit sog. Pfändungs- und Überweisungebeschlüsse deutscher Gerichte als Vollstreckungstitel akzeptiert, hat sich nunmehr die Geschäftspolitik auf Seiten von Paypal offenbar geändert.



In den aktuellen Pfändungsverfahren weigert sich Paypal immer öfter, die deutschen Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse anzuerkennen und die auf den Paypalkonten verfügbaren Guthaben der Schuldner an die Gläubiger auszukehren. Paypal beruft sich dabei auf das Territorialprinzip Darüber hinaus erkennt Paypal Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse deutscher Gläubiger nicht als vollstreckungsfähige Entscheidungen an. Darüber hinaus verweist Paypal immer öfter auch auf das Bankgeheimnis und verweigert jedwede Auskunft.



Viele Gläubiger verzichten daher weitgehend auf die Pfändung der PayPal Konten, was Schuldnern eine weitere Möglichkeit bietet, sich ihren Zahlungsverpflichtungen alleine dadurch zu entziehen, dass sie ihr Vermögen auf ein Paypalkonto verschieben.



