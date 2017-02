BFSV Verpackungsinstitut erweitert Seminarprogramm

(fair-NEWS)

Als Experten für Verpackungsprüfung haben sich dieMitarbeiter des BFSV Verpackungsinstitut Hamburg einen Namen gemacht. Ihr Wissen geben sie in Seminaren und Inhouse-Schulungen mit hohem Praxisbezug weiter.2017 starten die BFSV-Seminare mit einem erweiterten Themenspektrum: Neben den „Verpackungs-Klassikern“ geht es nun auch um Ladungssicherung und Lebensmit-telverpackung. Und um Themen, an denen Betriebe der Verpackungsbranche nicht vorbei-kommen: Arbeitssicherheit, psychische Belastungen und gute Führung. Dazu konnten neue, kompetente Referenten gewonnen werden – sodass die Teilnehmer auch künftig von bewährter BFSV-Qualität profitieren können.Das sind unsere Themen und Termine der nächsten Wochen:• Verpacken, Packen und Sichern im Container – 16.06./15.09./10.11.2017• Korrosionsschutz in der Verpackungstechnik – 08.02./09.06./08.09./03.11.2017• Ladungssicherung im Lkw – 09.05./26.09./28.11.2017• Exportverpackungen aus Holz nach GDV und HPE– 22.02./23.06./22.09./17.11.2017• Führung in der Verpackungstechnik – 24.04.2017• Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastungen – 04.05./13.09./14.10.2017• Lebensmittelverpackungen – 23.03./30.06.2017• Verpackungen aus Wellpappe – 24.02./29.06./29.09./24.11.2017• Strukturen und Themen der Arbeitssicherheit – 26.04.2017Alle Seminare werden auch als maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen angeboten.Weitere Infos finden Sie unter www.bfsv.de/seminare



Bildinformation: BFSV-Seminare mit neuen Themen / Uta Fuchs