Caravan-Rangierhilfen: Batterie + Ladegerät nur 2 kg

"Es reist sich besser mit leichtem Gepäck ..." - davon können auch alle Caravan-Fans ein Lied singen. Einiges an Gewicht sparen lässt sich deshalb jetzt mit dem Mobility-Power-Pack (MPP) von REICH. Die clevere, mit modernster Lithium-Ionen-Technologie ausgestattete Energie-Alternative ersetzt die herkömmliche Kombination aus Batterie und Ladegerät für die Rangierhilfe und bringt dabei nur minimale 2 kg auf die Waage. Zum Vergleich: Eine herkömmliche 75 Ah-Blei-Säure-Batterie wiegt meist 25 kg. Hinzu kommt dann noch das Ladegerät mit ca. 1 kg Gewicht.Optimale Ergänzung für die RangierhilfeEin unschlagbares Team bildet das MPP zusammen mit der Rangierhilfe easydriver pro 1.8. Nur 34 kg bringen die beiden auf die Waage und mit ihnen lässt sichein Caravan mit 1.600 kg Gesamtgewicht je nach Situation mindestens 15 bis 20 Minuten rangieren. Danach wird das Mobility-Power-Pack einfach wieder aufgeladen. Mit bis zu 2.000 Ladezyklen toppt es auch hier die gewöhnliche Bleibatterie. Die macht in der Regel bereits nach 600 Ladezyklen schlapp. Für die große Freiheit: Natürlich lässt sich das Mobility-Power-Pack auch mit weiteren <a href="http://reich-easydriver.com/">easydriver</a>-Rangierhilfen und jeder anderen Rangierhilfe kombinieren. Das Aufladen selbst erfolgt ganz einfach über das mitgelieferte Netzteil, den 13-Pol-Stecker und die Lichtmaschine des Zugfahrzeugs, die Brennstoffzelle oder das Solar-Panel. Letzteres kann ohne zusätzlichen Laderegler an das MPP angeschlossen werden.Mit Sicherheit unterwegsDarüber hinaus verfügt das MPP über ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS), das zuverlässig Zelltemperatur, Entladestrom, Zellspannung und Eingangsspannung überwacht. Was die Transportsicherheit betrifft, so erfüllt das kleine Kraftpaket MPP natürlich die strengen Anforderungen nach UN-Standard. So gelingt der Start in den entspannten Urlaub.



Bildinformation: easydriver pro 1.8 und das MPP wiegen zusammen nur 34 kg. (Bildquelle: easydriver/REICH)