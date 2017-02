Multiroom-Genuss statt Einrichtungs-Frust - Mit WiFi Audiosystemen von iEAST

(fair-NEWS)

Mit den smarten Streaming-Produkten von iEAST wird aus dem angestaubten HiFi-Equipment im Handumdrehen ein modernes Multiroom-Audiosystem. Technische Fachkenntnisse oder eine komplizierte Einrichtung sind nicht nötig - Anschließen, mit der kostenlosen Play App von iEAST für iOS- oder Android-Geräte verbinden, Quelle wählen und schon erklingt aus jedem Zimmer erstklassiger Sound. Während es Lösungen auf Bluetooth-Basis oft an Reichweite mangelt, verbinden sich die Streaming-Produkte von iEAST über WLAN mit dem Heimnetz. Für drahtlosen Hi-Fi-Sound bis in den hintersten Winkel der Wohnung. Auf der diesjährigen Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam vom 7. bis 10. Februar können sich Interessenten selbst von den vielfältigen Lösungen von iEAST überzeugen.Wassertrüdingen, 02. Februar 2017 - Durch Lossless- und High-Resolution-Audio (24bit/192 kHz) bieten die Multiroom-Audiosysteme von iEAST ungetrübten Musik-Genuss in bester Qualität. Dabei ist es egal, mit welcher Plattform das Audio-Equipment kombiniert werden soll: Android, iOS, Apple MacOS oder Windows-Systeme - kaum eine Audio-Streaming-Lösung unterstützt mehr Systeme und bietet größere Flexibilität. Streaming-Protokolle wie DLNA, Spotify Connect, Qplay oder Apple Airplay werden von allen Produkten unterstützt. Auch bei den Quellen herrscht kompromisslose Freiheit: Egal ob Smartphones, Tablets, NAS-Speicher, USB-Laufwerke oder direkt von Online-Streamingdiensten wie Spotify, Pandora, Tidal, Napster, vTuner, Soundcloud (in Vorbereitung) oder vielen weiteren mehr - wer mit iEAST streamt, genießt die volle Auswahl.iEAST M5 AudioCast - das kompakte Multiroom-GenieKlein, kompakt, vielseitig: Der iEAST M5 AudioCast Adapter wird einfach via 3,5 mm Klinkenstecker mit einem aktiven Lautsprecher verbunden und über WLAN und die iEAST Play App mit dem Heimnetz gekoppelt - schon ist der Lautsprecher Teil des Multiroom-Systems von iEAST und kann individuell per App, Mac oder PC angesteuert werden. Mehrere AudioCast-Geräte ermöglichen die lückenlose Beschallung des Haushalts: Entweder alle Lautsprecher werden für den perfekten Rundumklang synchronisiert, oder in jedem Raum wird ein individuelles Programm wiedergegeben. Radio im Schlafzimmer, Streaming-Musik im Bad und die Sportübertragung auf der Veranda - alles zeitgleich und alles gesteuert vom selben Mobilgerät.iEAST M30 SoundStream Pro - Bester Klang in jedem RaumKlassische Audiosysteme oder Verstärker werden mit dem iEAST M30 SoundStream Pro zu wahren Multitalenten. Wie bei allen iEAST Produkten sind Fachkenntnisse oder komplizierte Anleitungen unnötig. Der USB-Port des hochwertigen Gehäuses aus Aluminium ermöglicht den Anschluss von USB-Sticks und mobilen Festplatten. Externe Audio-Quellen können über den SoundStream Pro in andere Räume gestreamt und über iEAST-Multiroom-Lösungen wiedergegeben werden. Die Infrarot-Fernbedienung macht die Wiedergabe der Lieblingsmusik besonders komfortabel. Mit ihr lassen sich bis zu sechs Voreinstellungen abspeichern und auf Knopfdruck aktivieren. Alternativ lässt sich der SoundStream Pro natürlich über die kostenlose iEAST Play App per Smartphone oder Tablet steuern.iEAST AM160 StreamAmp - Retter alter PassivlautsprecherDie betagten Passiv-Lautsprecher auf dem Sperrmüll entsorgen? Viel zu schade! Stattdessen wird das alte Soundsystem einfach mit dem iEAST AM160 StreamAmp verbunden und so Teil des smarten Multiroom-Konzepts von iEAST. Mit satten 80W pro Kanal ist der kompakte Multiroom-Stereo-Verstärker ein wahres Kraftpaket im Kleinformat und verhilft den alten Lautsprechern zu neuem Glanz. Der integrierte Klasse-D-Verstärker bietet erstklassigen Klang und ist dabei äußerst energieeffizient. Das hochwertige Aluminium-Gehäuse sorgt dafür, dass alle Komponenten auch ohne störende Lüfter kühl bleiben - für einen rundum lautlosen Betrieb und ungetrübten drahtlosen Audio-Genuss.Einfach Multiroom: iEAST Play App, Mac- und PC-SteuerungDie kostenlose iEAST Play App für iOS und Android erlaubt die volle Kontrolle über die heimische Beschallung: Es vereint die wichtigsten Audioquellen und Streaming-Services unter einem Dach und weist sie individuell den gekoppelten Geräten zu. So spielt zum Beispiel Spotify im Wohnzimmer, während auf der Terrasse Internetradio und im Arbeitszimmer ein Hörbuch läuft. Mit Stereo Pair lassen sich außerdem der rechte und linke Audiokanal verschiedenen Lautsprechern zuweisen, für ein eindrucksvolles Klangerlebnis in Stereo-Qualität. Praktische Features wie Sleep Timer und Music Alarm sorgen für entspanntes Einschlafen und angenehmes Aufwachen mit individueller Musik. Das alles wird intuitiv und schnell bedient über das durchdachte Interface der iEAST Play App. Alternativ streamt die iTunes-Software von Apple Musik direkt vom PC oder Mac auf die iEast Geräte im Netzwerk. Nie war es einfacher, die heimische Musiksammlung auf alle Lautsprecher daheim zu verteilen.iEAST live erleben auf der Integrated Systems EuropeiEAST ist zu Gast auf der der diesjährigen Integrated Systems Europe (ISE) in Amsterdam vom 7. bis 10. Februar, am Stand 6K156. Dort können Interessenten die verschiedenen Multiroom-Lösungen, WiFi-Audio-Receiver und WiFi-Verstärker in Aktion erleben.Preise und VerfügbarkeitDie Multiroom-Lösungen von iEAST sind im Fachhandel, Elektronikmärkten sowie online unter www.ieast.de verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung für das iEAST M5 AudioCast beträgt 49,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das IEAST M30 SoundStream Pro ist für 139,00 Euro erhältlich inklusive Mehrwertsteuer. Der iEAST AM160 StreamAmp hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 269,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.



Bildinformation: Das iEAST M5 kann ganz einfach mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden.