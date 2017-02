Fünf romantische Privatinseln für den Valentinstag

(fair-NEWS)

Romantiker aufgepasst! Valentinstag steht zwar direkt vor der Tür, doch es ist noch nicht zu spät, um Ihre Liebste oder Ihren Liebsten mit einem unvergleichlichen Privatinsel-Urlaub zu überraschen.Von idyllischen Eilanden im Indischen Ozean bis hin zu gemütlichen typisch amerikanischen Refugien – Vladi Private Islands stellt Ihnen die fünf romantischsten Liebesnester zur Miete vor:ISOLA SANTA CRISTINA, Venedig, ItalienWas könnte es Romantischeres geben als eine Privatinsel in der Stadt der Liebe? Isola Santa Cristina liegt im Herzen der Lagune von Venedig – nur wenige Minuten von Venedig entfernt – und ist ausschließlich exklusiv zu mieten.Dadurch haben Sie die Insel ganz für sich allein. Die Preise beginnen bei EUR 25.000/Woche.EUSTATIA ISLAND, Britische Jungferninseln, KaribikDiese karibische Privatinsel – seit 2017 neu im Angebot – lässt Herzen höher schlagen. Ob Kite-Surfen der Extraklasse oder wilde Wakeboard-Abenteuer – Eustatia ist die perfekte Privatinsel für verliebte Adrenalin-Junkies. Preis auf Anfrage.BELLE ISLAND, Upstate New York, USAEin King-Size-Bett mit eingebauter Massagefunktion, ein romantischer Whirl-Pool und ein fulminanter Ausblick auf das auf einer herzförmigen Schlossinsel gelegene Boldt Castle – in diesem typisch amerikanischen Refugium liegt Liebe in der Luft. Die Preise beginnen bei USD 1.400/Nacht.SONG SAA, KambodschaSong Saa – Khmer für „die Liebsten“ – ist Kambodschas erstes und bislang einziges Luxusinselresort und so romantisch, wie es der Name schon andeutet. Das abseits des Touristenstroms gelegene Paradies ist optimal für einen erholsamen Inselaufenthalt zu zweit und bietet zudem eine atemberaubende Kulisse für eine Hochzeitsfeier. Die Preise beginnen bei USD 1.590/Nacht.FREGATE ISLAND, SeychellenWenn Sie am diesjährigen Valentinstag auf ganzer Linie beeindrucken möchten, ist Fregate Island die ideale Wahl. Verwöhnende Spa-Behandlungen, romantische Ausflüge unter dem Sternenhimmel und kulinarischer Hochgenuss in einem Baumhaus – diese Sechs-Sterne-Oase ist zum Verlieben. Die Preise beginnen bei USD 3.700/Villa/Nacht.



Bildinformation: © Eustatia Island, Britische Jungferninseln, Karibik