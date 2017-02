265.000 DKV-Kunden erhalten Angebote zum Tarifwechsel

(fair-NEWS)

Die Deutsche Krankenversicherung, DKV erhöht zum 01.04.2017 die Beiträge der privaten Krankenversicherung, PKV auf breiter Front. Unter anderem sind folgende Tarife betroffen:BM40, BM41, BM42, BM43, AM2, AM4, ZM3, SM6, M4BR0, M4BR1, M4BR2, M4BR3, M4BR0, GST, Aktiv, XL, AB04, AB05, ZB100, SB3, PVN, TC, TU, BSS, BSS1, BSO/BS9, BSK, BS5. Für Kinder die Tarife M4BR1, M4BR2, M4BR3, M4BR4, AV01, AV02, AV03, VH, BMK0, BMK1, BME2, BMUNI, BMZ1, PVN, KTC, KTAG, KTAB und KKUR.Die „Blauen Briefe“ werden vom 03.02.2017 bis zum 25.02.2017 verschickt. 265.000 DKV-Kunden älter 55 Jahre erhalten mit der Information über die Beitragsanapassung Angebote zum Tarifwechsel. Die Vorschläge zum PKV Tarifwechsel gem. § 204 VVG werden maschinell ausgewählt und sind deshalb für die Kunden der DKV oft nicht zielführend. So wird in der Regel der Basistarif, der Standardtarif und ein sogenannter Unisex-Tarif angeboten. Beim Wechsel in einen Unisex-Tarif gehen wichtige Rechte verloren.Eine individuelle und externe Beratung zur DKV-Tarifoptimierung tut Not. Wichtig: Beim Tarifwechsel dürfen auf keinen Fall Kosten entstehen. Eine vollumfängliche Beratung durch einen PKV-Profi zum gesamten Tarifwechsel geht auch kostenlos.Marktführer im kostenlosen PKV Tarifwechsel ist die hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln. Der PKV-Spezialist hat mehr als 12.000 Versicherte beraten und wird direkt von der DKV aus den bereits finanzierten Verwaltungskosten bezahlt. Möglich ist das durch die seit Jahrzehnten geltenden Maklerusancen. Die DKV hat somit für den Beratungsbedarf ihrer Kunden vorgesorgt.



Bildinformation: Anna Lövenich