Luxus-Hausboote als Hotelprojekt: Hotelbetreiber und Hotelinvestoren für London gesucht

- Premium-Segment: ca. 70 m² Wohnfläche - 80 m² Sonnenterrasse - Kamin, Sauna, komplett individuellDie REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) bietet Hotels ein Luxus-Hausboot mit circa 70 m² Wohnfläche und 80 m² Sonnenterrasse, ganz individuell zusammenstellbar, zum Beispiel mit Kamin, Sauna oder Whirlpool, als charmante Übernachtungsalternative auf dem Wasser.+++ 10 Liegeplätze in London für Luxus-Hausboote als Hotelprojekt vorhanden, erweiterbar auf 50 +++Die REBA IMMOBILIEN AG sucht aktuell in London einen Hotelbetreiber oder Hotelinvestoren für dieses einzigartige Hotelkonzept. Derzeit sind zehn Liegeplätze direkt an der Themse vorhanden, die auf maximal 50 Liegeplätze erweiterbar sind.Interessierte Hotelbetreiber oder Hotelinvestoren können sich bei der REBA IMMOBILIEN AG einfach per E-Mail an dialog@reba-immobilien.ch melden.+++ Luxus-Hausboot als einzigartige Möglichkeit zur Hotelbauerweiterung +++Bestehende Hotelanlagen mit Wassergrundstück können ihr Angebot durch die Luxus-Hausboote einfach und problemlos erweitern und den Hotelgästen ein neues, luxuriöses Übernachtungs-Erlebnis oder eine extravagante Eventlocation für außergewöhnliche Veranstaltungen bieten. Mit einer Bauzeit von knapp sechs bis acht Monaten sind die Luxus-Hausboote schnell lieferbar. Gästen wird mit ihnen ein noch unvergesslicherer Aufenthalt ermöglicht. Ob zur romantischen Übernachtung auf dem Wasser oder als Event-Location mit freiem Blick in die Natur - das Luxus-Hausboot eröffnet vielfältige Möglichkeiten.+++ Fakten zum Luxus-Hausboot +++Als Designhaus nach deutschen Standards für Statik und Energieeffizienz gefertigt, vereint das schwimmende Luxus-Hausboot den Komfort eines Penthouses mit den Vorteilen einer modernen Yacht. Musterboote für Besichtigungstermine stehen derzeit in London an der Themse sowie in Berlin-Spandau an der Havel zur Verfügung.Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch/luxus-hausbootAuf Anfrage wird das vollständige Exposee zugesendet.Ansprechpartner für das Luxus-HausbootHolger BallwanzVorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AGREBA IMMOBILIEN AG REBA IMMOBILIEN GmbHChristburger Straße 2D-10405 BerlinMobil: +49 (0) 177 32 520 40Telefon: +49 (0) 30 44 677 188Fax: +49 (0) 30 44 677 399E-Mail: h.ballwanz@reba-immobilien.chInternet: www.reba-immobilien.chVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten329 Wörter, 2.588 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:www.pr4you.de/pressefaecher/reba-immobilien-ag



