beautystyle Studio bietet Jet Peel Behandlungen

(fair-NEWS)

Jet PeelSchönheit die unter die Haut geht. Jet Peel ist eine kosmetische Behandlung der Neuzeit. Einer der besten Möglichkeiten zur Hautbildverbesserung weltweit. Die obere und untere Hautschicht wird verbessert.TechnologieDas Hautverjüngerungssystem Jet Peel nutzt eine Technik aus Luft-und Raumfahrttechnik. Mit 720 km/h schießen mikroskopisch kleine Düsen ein Wirkstoff-Gasgemisch in und auf die Haut. Sanft wird die obere Haut abgetragen, gereinigt und bis in den Grund der Poren gereinigt. Zusätzlich wird die Haut durch die feinen Hochgeschwindigkeitstropfen massiert, während der Kühleffekt die Durchblutung anregt.Anschließend werden hochwirksame, spezielle Substanzen wie Vitamine und Hyaluronsäure in die nun sehr aufnahmefähige Haut, 4 mm tief eingebracht..HautgefühlDie Behandlung ist komplett schmerzfrei. Die Haut wird nicht verletzt oder gereizt. Es kann zu jeder Jahreszeit angewendet werden. Es fühlt sich sehr angenehm und erfrischend an. Einfach ein Genuss.Erleben Sie es selbst.ErgebnisUnmittelbar nach der Behandlung sieht die Haut erfrischt, reiner und glatter aus. Eine Behandlung mit Soforteffekt. Ein langfristiger dauerhafter Erfolg stellt sich mit einer Kur von 6 bis 10 Behandlungen ein.KostenDie Behandlung von im beautystyle Studio kostet für Gesicht, Hals und Dekolleté 199,-€. Im Abo für eine Kur gibt es 6+1 Behandlung gratis oder 10+2 Behandlungen gratis.Beim ersten Termin erhalten Sie im beautystyle Studio 50,-€ zur Behandlung geschenkt.Terminbuchung im beautystyle StudioTermine können Sie vereinbaren unter Telefon 089-531264! Die Beautyexpertinnen von beautystyle freuen sich auf Sie!WebsiteNähere Infos finden Sie unter: www.beauty-style-muenchen.de TerminDie Öffnungszeiten des beautystyle Studio sind immer von Di-Fr 10.00-20.00 Uhr & Sa 10.00-16.00 Uhr. Termine kann man telefonisch unter 089-531264 vereinbaren.



Bildinformation: Jet Peel (Bildquelle: Fotolia)