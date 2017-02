Seriöse Broker erkennen

(fair-NEWS)

Immer, wenn es um Geld geht, sollte man sehr vorsichtig sein. Das gilt auch für die Wahl eines Online Brokers. Denn obwohl viele von ihnen seriös erscheinen, kommen hinterher Vertragsdetails zum Vorschein, die man eher nicht eingegangen wäre, wenn man vorab davon gewusst hätte. Natürlich lässt sich so etwas durch ein detailliertes Lesen des Vertrags vermeiden. Doch manchmal sind sie so geschickt verfasst, dass man es überliest und trotzdem in die Falle geht. Ein Broker Vergleich im Internet kann Abhilfe leisten.Wichtige ErkennungszeichenDas wohl wichtigste Zeichen, dass es ich um einen seriösen Anbieter handelt, ist die Regulierung durch die Finanzaufsichtsbehörde. Diese erteilt ihm eine Lizenz, die man als Trader einfach prüfen kann. Wie man auf der Seite www.bestercfdbroker.net nachlesen kann, sollte ein seriöse Broker auch darauf hinweisen, dass beim Handel viele Risiken entstehen. Denn selbst fortgeschrittene Trader vergessen hin und wieder, dass man ohne Verluste nicht handeln kann. Ein bodenständiges Risikomanagement ist daher notwendig. Gestützt wird es beispielsweise durch entsprechende Schulungen, eine entgegenkommende Kundenbetreuung und viele Hinweise auf der Plattform.Tools und mehrWeiterhin sollte der Handel durch professionelle Tools gestützt sein:- differenzierte Orders- Trailing Stop- Early Closure- RolloverMit diesen umfangreichen Werkzeugen lassen sich viele Optionen in Anspruch nehmen, um das Risiko einzuschränken. Auch die angebotene Transparenz gehört zu einem seriösen Online Broker dazu. Dieser wird immer ausreichende und schnelle sowie gut verständliche Informationen zu den erhobenen Gebühren liefern. Dazu zählen klassischerweise Kontoführung, Mindesteinlage, Auszahlungsbedingungen und ebenfalls Spreads. Wenn ein Online Broker diese Kriterien erfüllt, kann er sich definitiv zu den besten zählen.