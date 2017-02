Keine Angst, der will nur beißen - Humor von Carsten Kupka

(fair-NEWS)

Was hat das Essen von leckerem Eis mit den zukunftsgerichteten Gedanken eines Sechsjährigen zu tun?Sind aussichtslose Situationen, in denen eine Axt eine Rolle spielt, wirklich aussichtslos?Welche Bedeutung hat eine Kerze für einen jugendlichen Pfandflaschensammler?Lassen Sie sich mit diesem Buch auf außergewöhnliche und trotzdem authentische Geschichten ein und genießen Sie humorvoll-tragische Erzählungen in einem eigenwilligen Stil.Carsten Kupka wird Sie nicht nur mit seiner prägnanten Sprache zum Schmunzeln bringen, sondern Sie auch mit Vielseitigkeit überraschen. Mit ironischem Esprit schreibt er nicht nur über das Single-Dasein, sondern sorgt auch dafür, dass die Gefühle nicht zu kurz kommen.Keine Angst, der will nur beißen, ist als Taschenbuch für 8,99€ und als eBook im Buchhandel erhältlich.Der Autor:Carsten Kupka, geboren in Gelsenkirchen, lebt heute in Oberhausen.Eine kleine Fangemeinde konnte er für sich gewinnen, als er 2014 einen tragikomischen Roman um einen männlichen Single als wöchentlichen Fortsetzungsroman in den sozialen Netzwerken teilte.Seit dieser Zeit veröffentlichte er einige Kurzgeschichten in Anthologien verschiedener Verlage.Vier mal im Jahr lädt er Autoren und Gäste zu Lesungen in ein kleines Szenecafe in Mülheim an der Ruhr ein.Das vorliegende Buch ist sein Debüt.Besuchen Sie ihn bei Facebook: Carsten Kupka / Kurzgeschichten. Er würde sich freuen, vielleicht ergibt sich daraus schon die nächste Geschichte.



Bildinformation: Carsten Kupka