Deutschpop Konzert - Fabian Haupt live im ART Stalker

Pressemitteilung von Rooftop ARTs UG - ART Stalker

(fair-NEWS) Fabian Haupt ist Singer-Songwriter aus Düsseldorf. Während seines Musikstudiums schrieb er einige Songs und produzierte selbstständig sein erstes Album „Achterbahn“ (2015). Anfang 2016 gründete er dann seine Band, machte seinen Abschluss (Bachelor Of Music) am Institut für Musik und Medien der Robert Schumann Hochschule und fand mit seiner Musik Platz auf großen und kleinen Bühnen im Raum NRW. Er finanzierte seine neue EP „Einfach Geradeaus“ mittels Crowdfunding und steht nun am Anfang des Weges mit seiner Musik durch ganz Deutschland.



Mit „Einfach Geradeaus“ geht er den nächsten Schritt. Er trifft mit seiner Musik genau den Sound und das Lebensgefühl dieser Zeit. Die unaufdringliche Tiefe seiner Texte und die authentische Art berühren einen da, wo der Rhythmus pocht! Und wenn der Rhythmus stimmt, sind alle dabei! Die lebensfrohe Bildhaftigkeit mit der Fabian seine Geschichten formuliert und die klare Rhythmik und Harmonik, die seine Popmusik hat, bringen die Gedanken der Zuhörer zum tanzen. Gute Laune fürs Herz und Musik für jeden!



www.fabianhauptmusic.de

www.facebook.com/fabianhauptmusic



https://www.youtube.com/watch?v=bihZ8-r5gVs



www.soundcloud.com/fabian-haupt-music



Dienstag 07.03.2017

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de Fabian Haupt ist Singer-Songwriter aus Düsseldorf. Während seines Musikstudiums schrieb er einige Songs und produzierte selbstständig sein erstes Album „Achterbahn“ (2015). Anfang 2016 gründete er dann seine Band, machte seinen Abschluss (Bachelor Of Music) am Institut für Musik und Medien der Robert Schumann Hochschule und fand mit seiner Musik Platz auf großen und kleinen Bühnen im Raum NRW. Er finanzierte seine neue EP „Einfach Geradeaus“ mittels Crowdfunding und steht nun am Anfang des Weges mit seiner Musik durch ganz Deutschland.Mit „Einfach Geradeaus“ geht er den nächsten Schritt. Er trifft mit seiner Musik genau den Sound und das Lebensgefühl dieser Zeit. Die unaufdringliche Tiefe seiner Texte und die authentische Art berühren einen da, wo der Rhythmus pocht! Und wenn der Rhythmus stimmt, sind alle dabei! Die lebensfrohe Bildhaftigkeit mit der Fabian seine Geschichten formuliert und die klare Rhythmik und Harmonik, die seine Popmusik hat, bringen die Gedanken der Zuhörer zum tanzen. Gute Laune fürs Herz und Musik für jeden!www.fabianhauptmusic.dewww.facebook.com/fabianhauptmusichttps://www.youtube.com/watch?v=bihZ8-r5gVswww.soundcloud.com/fabian-haupt-musicDienstag 07.03.2017Beginn: 20:30 UhrVorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 € / Studenten: 3,00 €Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de

Bildinformation: Fabian Haupt live im ART Stalker

ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Deutschpop Konzert - Fabian Haupt live im ART Stalker»

Kaiser-Friedrich-Str. 6710627 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0)30 220 529 60Jennifer SprußART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin+49(0)30 - 22052960 - mail@art-stalker.de - www.art-stalker.de Permanenter Link zur Pressemitteilung