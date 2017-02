(fair-NEWS)

Zuständiger Mitarbeiter: "wir waren schon lange auf der Suche nach einer Software, die die Tischrechner auf den Scheibtischen ersetzt.Der PC-Tischrechner ist genau die Lösung, die wir gesucht haben. er verbindet die Vorteile einer PC-Software mit der einfachen Bedienung eines kaufmännischen Tischrechners und er funktioniert auch genau so. Besser noch: der Kontrollstreifen kann kopiert, beschriftet, gedruckt, gespeichert & bearbeitet werden.Und endlich eine Software, die schnell und effektiv auch komplett per Tastatur bedient werden kann.Für uns ebenfalls ein wichtiger Aspekt in Zeiten knapper Kassen: die Software ist sehr preisgünstig und verursacht keine Folgekosten, sie hält ewig und staubt nicht ein. (unsere 50er-Benutzerlizenz kostet uns je Benutzer nur 8,82 plus USt.)" so der Mitarbeiter.Das bestätigt unser Konzept des PC-Tischrechners: es muss nicht unbedingt Künstliche Intelligenz oder Quantencomputing sein, auch scheinbar einfache Software kann ein großer Fortschritt sein.Diese geniale Software läßt den PC tun, wofür er schon dem Namen nach am besten geeignet ist: Rechnen!Banken, Hotels, Steuerberater, Architekten, Autohäuser, Ärzte, öffentliche Verwaltungen, Industrie- und Gewerbeunternehmen unterschiedlichster Branchen setzen den PC-Tischrechner seit Jahren erfolgreich ein.Weitere Eigenschaften:* Zwischenspeicher mit Statusanzeige* Umsatzsteuerberechnung für zwei Steuersätze (Brutto-/Netto-Rechner)* Währungs-Umrechnungen mit beliebig vielen Kursen* Quadratwurzel-, Kehrwert- und Prozentrechnung* Diverse Einstellmöglichkeiten für Fließ- und FestkommaeingabeWeitere Informationen inkl. Demovideo: www.kunsmann.de/rechner



Bildinformation: Kaufmännischer Rechner als Software: PC-Tischrechner