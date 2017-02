Praktische Einweglösungen für Fleischerei, Partyservice und Catering

(fair-NEWS)

Herzhafte Fleisch und Wurstwaren zählen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas zu den Lebensmitteln, welche man täglich in irgendeiner Weise auf dem Tisch oder Speiseplan findet. Auch wenn Discounter und große Einzelhandelsketten immer umfangreichere und leistungsfähigere Fleischabteilungen bieten, haben gerade kleinere und regionale Metzgereien, Fleischer und Feinkosthändler wieder mehr Zulauf. Das liegt zum einen an der bewußter werdenden Ernährung, diversen Lebensmittelskandalen in der Vergangenheit, aber auch an der Entwicklung der kleinen Unternehmen. Längst hat man erkannt, dass es nicht mehr einfach nur darum geht hinter der Theke zu stehen und Laufkundschaft zu bedienen. Es geht darum sein Unternehmen zu präsentieren, potentielle Kunden ins Geschäft zu locken und diese anschließend mit Qualität und Innovation zu überzeugen.Zum professionellen Auftritt und dem eigenen Qualitätsanspruch zählen neben dem Ladengeschäft und einer einladenden Theke auch eingesetzte Verkaufs- und Serviceverpackungen. Es genügt nicht mehr die Produkte nur noch einfach zu verpacken, denn der Kunde möchte seine Fleisch- und Wurstspezialitäten auch nach 2-3 Tagen im Kühlschrank vorfinden, als hätte er sie gerade gekauft. Da auch die heiße Theke und ein weitreichendes Imbissangebot in Fleischereien und Metzgereien zu finden ist, sind natürlich auch praktische und qualitative Imbissverpackungen gefragt. Auch der Partyservice, das Catering oder der Buffetservice zählen oft zum Leitungsangebot regionaler Metzger und Fleischer, und natürlich sind auch hier professionelle und qualitative Lösungen zum Verkauf und für die Präsentation der Speisen obligatorisch.Im Sortiment der Pro DP Verpackungen, bzw. dem 24h Onlinesbestellportal Pack4Food24.de finden die Unternehmen ein breites Sortiment an praktischen Serviceverpackungen und Imbissverpackungen, aber auch leistungsfähige Reinigungsmittel, Hygieneartikel und Desinfektionsmittel für den professionellen <a href="https://www.pack4food24.de/Fleischerei-und-Partyservice/">Fleischereibedarf, Metzgereibedarf und Cateringbedarf</a>. Neben einem breiten Standardsortiment an EInschlagpapieren, <a href="https://www.pack4food24.de/Fleischerei-und-Partyservice/Verpackungsbecher">Verpackungsbechern</a>, <a href="https://www.pack4food24.de/Metzgerfaltenbeutel">Metzgerfaltenbeuteln</a>, Tragetaschen, usw. bietet die Pro DP Verpackungen auch die Möglichkeit eine Vielzahl der eingesetzten Produkte individuell mit einem Logo, Werbebotschaften oder dem eigenen Unternehmensdesign bedrucken zu lassen.



Bildinformation: Fleischereibedarf bei Pack4Food24.de