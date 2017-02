"Flüssiggas ist Zukunft" - Flüssiggasversorger PROGAS veranstaltet im Februar und März 2017 kostenlose Seminare für das SHK-Fachhandwerk.

(fair-NEWS)

"Flüssiggas ist Zukunft" - unter diesem Motto veranstaltet das Unternehmen PROGAS im Februar und März 2017 bundesweit 52 Seminare für das Fachhandwerk der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche (SHK).Thematische Schwerpunkte liegen einerseits in der Theorie und Praxis der Technischen Regeln Flüssiggas (TRF 2012), andererseits in der Installation und Prüfung von Flüssiggas-Behälteranlagen. Darüber hinaus werden die Folgen der Energieeinsparverordnung erläutert."Eine wichtige Säule in unserem Vertriebsmodell bilden Partnerschaften mit mehr als 2.000 Unternehmen der SHK-Branche. Die enge Zusammenarbeit der PROGAS-Experten mit ortsansässigen Fachbetrieben bündelt die Kompetenz und das Know-how beider Seiten, was letztlich unseren Kunden zugute kommt", erklärt Christian Osthof, Marketingleiter von PROGAS. Einen bedeutenden Bestandteil dieser Verbindung bilden die kostenlosen Fachseminare, die PROGAS regelmäßig seit 28 Jahren im gesamten Bundesgebiet veranstaltet. Hier werden den Teilnehmern regelmäßig der aktuelle Stand der Vorschriften vorgestellt und praktische Hinweise für den Arbeitsalltag vermittelt.An folgenden Seminarorten sind zurzeit noch Anmeldungen möglich. Interessierte können sich per E-Mail an fs@progas.de wenden.Baden-Württemberg02.03. in Ostfildern (bei Stuttgart)Bayern08.02. in Neumarkt (bei Nürnberg)15.02. in Weyarn (bei München)20.02. in Neuburg-Dommelstadl (bei Passau)21.02. in Lappersdorf-Hainsacker (bei Regensburg)22.02. in Schnaittach-Osternohe (bei Nürnberg)23.02. in Laimering / Dasing (bei Augsburg)08.03. in Maierhöfen (bei Kempten im Allgäu)15.03. in Himmelkron (bei Bayreuth)Hessen07.02. in Schlüchtern (bei Fulda)09.02. in Wölfersheim (bei Gießen)15.02. in Reichelsheim-Rohrbach (bei Darmstadt)21.02. in Weimar-Argenstein (bei Marburg)23.02. in Lohfelden-KasselMecklenburg-Vorpommern15.03. in Marlow (bei Rostock)Niedersachsen22.03. in Geestland (bei Bremerhaven)28.03. in Hildesheim29.03. in Lemförde-Stemshorn (bei Osnabrück)Nordrhein-Westfalen23.02. in Hürtgenwald (bei Aachen)09.03. in Attendorn (bei Olpe)Rheinland-Pfalz07.03. in Westerburg (bei Limburg an der Lahn)Saarland14.02. in Neunkirchen (Saar)Sachsen08.03. in Dresden14.03. in Leipzig22.03. in Chemnitz-GrünaSachsen-Anhalt21.02. in MagdeburgSchleswig-Holstein07.03. in Schleswig08.03. in Stockelsdorf-LübeckThüringen16.02. in Arnstadt21.03. in Gera



Bildinformation: Seit 28 Jahren veranstaltet PROGAS im gesamten Bundesgebiet regelmäßig kostenlose Fachseminare. (Bildquelle: PROGAS)