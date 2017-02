Die Allzweck - Yoga Matte im Tripada Yoga und Pilates Shop

(fair-NEWS)

Seit einem Jahr läuft der Verkauf über unseren neu designten Online Shop, der sowohl Yoga als auch Pilates Artikel führt. Viele haben bereits von unserem vielseitigen Angebot profitiert. Am beliebtesten sind, neben der schönen Winshape Yoga Bekleidung, unsere vielseitig einsetzbaren Yoga Matten.Unser Angebot beinhaltet nur Yoga Matten von höchster Qualität, sodass eine lange Lebensdauer garantiert ist. Gerade die neu eingetroffene Tripada ® Yoga Matte mit schönem Tripada ® Logo verspricht eine lange, erfolgreiche Yogapraxis. Denn dieses Modell entspricht der Yoga Matte die wir seit vielen Jahren in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® einsetzen. Durch ihre Qualität der Widerstandsfähigkeit und Rutschfestigkeit hat sich diese Matte bei uns bewährt. Wir bieten die Yoga Matte in zwei verschiedenen Farben an: Bordeaux und ein schönes frisches Mango-Orange.Diese Yoga Matte eignet sich aber nicht nur für Yoga Übungen sondern kann auch für Übungen des Bereichs Pilates eingesetzt werden. Deshalb qualifizieren beispielsweise unsere Yoga Matten unseren Tripada Yoga Shop auch zu einem Pilates Shop. Doch dieser Artikel ist nicht der einzige der auch in Pilates eingesetzt werden kann: auch die Yoga Bekleidung eignet sich für die Praxis von Pilates. In unseren Tripada Yoga und Pilates Shop erhalten Sie außerdem eine Vielzahl weiterer vielseitig einsetzbarerArtikel.Eine weitere tolle Yoga Matte ist die Yoga Matte mit Linienführung. Mit dieser Matte schaffen Sie die Grundlage zur Perfektionierung ihrer Yoga Praxis. Anhand der Linie fällt eine korrekte und symmetrische Ausrichtung in den Standhaltungen nicht mehr schwer.