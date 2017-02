Einige Witze im Naruto-Stil

(fair-NEWS) Für Fans von Naruto gibt es jeden Tag ein Geschenk nur fürs Anmelden! Das offizielle deutsche Online-Spiel im Animestil, Naruto Online hat offiziell begonnen und vergibt viele Geschenke an alle, die sich anmelden! Als Naruto-Fan schreibe ich manchmal, wenn mir langweilig ist, ein paar lustige Dialoge, von denen ich jetzt einige mit euch teilen will.



1.



Anbu: Guten Tag, Anbu-Meldestelle für Notfälle. Womit darf ich Ihnen helfen?



Jiraiya: Hallo, ich möchte einen Diebstahl melden. Bitte schicken Sie jemanden zur Unterstützung!



Anbu: Verstanden. Geben Sie bitte Ihren Standort und die aktuelle Lage durch. Wir werden sofort jemanden schicken.



Jiraiya: Ich befinde mich am Eingang des Umkleideraumes für Frauen bei den heißen Quellen. Die Frauen suchen nach ihrer verschwundenen Kleidung.



Anbu: Darf ich Ihren Namen erfahren? Sind Sie der Pförtner?



Jiraiya: Nein, ich bin der Dieb!



Anbu: Wie bitte?



Jiraiya: Ich werde gerade von all diesen Frauen umzingelt, Tsunade ist auch hier. Wenn Sie nicht schnell kommen, war‘s das mit mir!



2.



Jiraiya: Orochimaru! Gib mir den Laptop zurück! Ich muss noch arbeiten!



Orochimaru: Nein, nein, nein! Ich muss erst noch das Level bestehen!



Jiraiya: Was spielst du überhaupt?



Orochimaru: Snake.



3.



Sasuke: Was ist das Traurigste, was jemand sagen kann?



Naruto: Ich habe Hunger.



Sasuke: Noch trauriger.



Naruto: Ich habe immer noch Hunger.



Sasuke: Und was ist das Tröstendste?



Naruto: Wenn ein anderer sagt, „Ich auch.“