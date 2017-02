„Strategisches Coaching für Akademiker“

Pressemitteilung von DRP - Doreen Remke Personal

(fair-NEWS) Das Coaching für Akademiker wird, unter Voraussetzung des Vorhandenseins eines Vermittlungsgutscheines von der Arbeitsagentur übernommen. Neben Zielfindung und Selbstmotivation zählt auch die Entwicklung von Strategien zur Selbstvermarktung zu den Bestandteilen des Coachingprogramms.



Ziel ist es Akademikern bei der Planung und Neuausrichtung der beruflichen Zukunft zu unterschützten, einen geeigneten Job zu finden oder sogar eine eigene Existenz zu gründen während Arbeitssuchende von professionellen Coaches betreut werden.



DRP - Doreen Remke Personal bietet dazu ein individuell zugeschnittenes Einzelcoaching. Die Förderung erfolgt über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein für die Maßnahme "Selbstvermarktungsstrategien für Akademiker" bei einem Träger, AVGS (MAT) und wird vom Jobcenter/ Bundesagentur für Arbeit bewilligt.



„Das Coaching ist auf die besonderen Qualifikationen angepaßt und findet in zwei Phasen statt. In einem Einzelcoaching gleichen wir die aktuelle berufliche Situation mit den aktuellen Erfordernissen des Arbeitsmarkts ab. Wir erkennen dabei die beruflichen Potentiale und Interessen. Im Ergebnis der individuellen Stärken-/Schwächen-Analyse ermitteln wir eventuellen Weiterbildungsbedarf.“, so Doreen Remke, Geschäftsführerin von DRP – Doreen Remke Personal.



Weitere Informationen zum „Strategischen Coaching für Akademiker" von DRP sind im Internet unter

Bildinformation: DRP - Doreen Remke Personal

DRP - Doreen Remke Personal steht für qualifizierte und kompetente Beratung, Vermittlung und Entwicklung von Personal in Berlin.



Als Personaler kennen wir den regionalen Arbeitsmarkt sehr genau und unterstützen Bewerber und Unternehmen in der Zusammenführung.



Wir vermitteln Bewerber in Festanstellung bei Unternehmen. Dabei sind wir spezialisiert auf Berufe im kaufmännischen, gewerblich-technischen und Dienstleistungsbereich.



Daneben begleiten wir Bewerber aktiv bei der erfolgreichen Integration in den Arbeitsmarkt. Hierzu beraten und coachen wir rund um die Themen zum Berufseinstieg, Wiedereinstieg, Berufsneuorientierung, Berufswegeplanung sowie Bewerbungsanforderungen und –kompetenzen.



Dabei steht bei uns die spezifische Situation des Einzelnen im Vordergrund. Kompetenz, Wertschätzung und Vertraulichkeit sind wichtige Prinzipien unserer Dienstleistungen.



«„Strategisches Coaching für Akademiker“»

Pestalozzistrasse 5-813187 BerlinDeutschland