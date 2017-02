Auszeichnung der besten Computer- und Videospiele: Barbara Schöneberger moderiert Verleihung des Deutschen Computerspielpreises 2017

(fair-NEWS)

- Preisverleihung am 26. April 2017 im Berliner Westhafen- 550.000 Euro in 14 Kategorien für die besten Spiele Deutschlands- Bundesdigitalminister Alexander Dobrindt und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller eröffnen Gala-Abend- Live-Musik von Mark Forster- Kurt Krömer und Let’s Play-Star Gronkh als Laudatoren bestätigtBerlin, 6. Februar 2017: Er ist der wichtigste Förderpreis für die deutsche Spielebranche: der Deutsche Computerspielpreis (DCP). In diesem Jahr wird der DCP am Mittwoch, dem 26. April 2017, in 14 Kategorien im Berliner Westhafen vergeben. Die Preisgelder sind mit 550.000 Euro so hoch wie nie zuvor. Insgesamt 700 geladene Gäste erleben einen abwechslungsreichen Abend anlässlich der Auszeichnung der besten Computerspiele des Jahres. Durch die Gala führt Moderatorin Barbara Schöneberger. Sie begrüßt neben Bundesminister Alexander Dobrindt und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller zahlreiche prominente Laudatoren wie Kurt Krömer oder Gronkh auf der Bühne. Als Live-Act tritt Mark Forster auf.Barbara Schöneberger als Moderatorin, Live-Musik von Mark Forster, die Eröffnung der Gala durch Bundesdigitalminister Alexander Dobrindt und ein noch nie da gewesenes Preisgeld von 550.000 Euro – die Gala zur Verleihung des DCP 2017 zeigt, dass Computerspiele heute gleichberechtigt neben kulturellen Werken wie Filmen und Musikproduktionen stehen. Rund 700 geladene Gäste aus Politik, Gesellschaft, der Computer- und Videospielbranche sowie Presse betreten am 26. April 2017 den blauen Teppich im Berliner Westhafen, der zum Schaufenster für den Entwicklerstandort Deutschland wird.In der denkmalgeschützten ehemaligen Lagerhalle wird die begehrte silber-blaue Trophäe des DCPs in 14 Kategorien an Spieleentwickler, Publisher, Studenten und Schüler vergeben, die die Jury mit ihren Einreichungen und Nachwuchskonzepten überzeugen konnten.Im Internet kann der Abend live verfolgt werden: auf www.deutscher-computerspielpreis.de/live wird die Preisverleihung im Stream zu sehen sein. Unter dem offiziellen Hashtag #derDCP17 kann die Gala ebenfalls verfolgt werden.Die Gastgeber des Abends sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) sowie die beiden Branchenverbände BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. und GAME Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. Das Medienboard Berlin-Brandenburg ist Förderer der diesjährigen Gala.



