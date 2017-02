Mangelndes Finanzwissen – die Quantum Leben AG sieht Beratung als Schlüssel zum Erfolg

(fair-NEWS)

Die Deutschen sind in Vorsorge- und Finanzfragen wenig bewandert. Das belegt eine Studie der KRUK-Gruppe, über die das Nachrichtenportal DIE WELT berichtete. Die Spezialisten für fondsgebundene Versicherungen der Quantum Leben AG sehen dieses Ergebnis in Kundenerfahrungen bestätigt und setzt deshalb auf Beratung durch erfahrene Vertriebspartner.Nur etwas mehr als die Hälfe der 1.000 Befragten, 53 Prozent, gaben in der Umfrage an, mit Finanzprodukten zurechtzukommen. Für 13 Prozent sind Finanzmarkt und Kapitalanlage fast schon Fremdwörter – sie besitzen laut eigener Aussage gar keine Kenntnisse in diesem Bereich. Zwei Zahlen, die alarmierend sind, zumal Deutschland hiermit sogar unter dem europäischen Durchschnitt liegt, was Finanzbildung und Altersvorsorge angeht.Die Quantum Leben AG ist mit dieser Problematik, über die das Nachrichtenportal DIE WELT ( https://www.welt.de/finanzen/article161591772/Viele-Deutsche-sind-in-Geldsachen-voellig-ahnungslos.html ) berichtete, vertraut und setzt auf branchenspezialisierte Vertriebsexperten zur maßgeschneiderten Beratung und Wissensvermittlung. Insbesondere jungen Menschen mangelt es oftmals sowohl am Interesse als auch an den Kenntnissen zur Vermögensbildung. Das Online-Meinungsforschungsinstitut Toluna hat hierzu eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass nur jeder vierte Deutsche zwischen 16 und 25 Jahren sich selbst gute Finanzkenntnisse zuschreibt. Mit Begriffen wie Fonds oder Rendite können aber nur etwa die Hälfte der Befragten etwas anfangen. Doch vor allem fondsgebundene Versicherungspolicen, wie sie die Quantum Leben AG anbietet, bieten als langfristig angelegte Geldanlage große Potenziale für junge Anleger. Darum ist es, gemäß den Auskünften der Vorsorge-Experten von Quantum Leben ratsam, sich früh genug mit zinsunabhängigen Vorsorgeoptionen, wie fondsgebundenen Versicherungen auseinanderzusetzen.Sicherheit und Vertrauen durch die richtige BeratungNicht nur Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene setzten sich mit großer Zurückhaltung – oder im schlimmsten Fall gar nicht – mit fondsgebundenen Vorsorgeoptionen auseinander. Das Wissen fehlt, die eigene Recherche verwirrt und je nach Investitionssumme siegt die Unsicherheit. Die Quantum Leben AG weiß um die Wichtigkeit einer zielführenden Beratung. Die exklusiven Vertriebspartner, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet, klären auf verständliche Weise zu allen Themen rund um die Altersvorsorge oder Lebensversicherung mit Fonds auf. Für die Kunden der Quantum Leben AG erarbeiten die Experten optimale Lösungen, die zu 100 Prozent auf die persönliche Situation des Versicherungsnehmers zugeschnitten sind.Weitere Informationen zum Thema Vorsorge gibt es unter: www.quantumlebenag.net



Bildinformation: Quantum Leben AG Logo