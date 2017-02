LEINEBERGLAND DRUCK GmbH & Co. KG baut Leistungsspektrum mit Onlineshop aus

(fair-NEWS)

Die Bestellung über den Webshop von Leinebergland Druck ist nun auf der komplett neu gestalteten Seite noch einfacher möglich. Durch die Option, das Druckprodukt selbst zu definieren, ist eine kostengünstige und einwandfreie Produktion bis hin zur Lieferung automatisiert und somit garantiert.Die Auswahl der Produktpalette ist in drei Abteilungen aufgeteilt. Jeder Bildschirm hat eine übersichtliche Struktur. Die drei Kategorien „DRUCKPRODUKTE“, „WERBETECHNIK“ und „DRUCKSACHEN GESTALTEN“ teilen die Bereiche in die einzelnen Abteilungen auf. Bei dem Begriff „Druckprodukte“ findet der Benutzer eine große Auswahl der Drucksachen, die im Offsetdruck und Digitaldruck produziert werden. Im Bereich „Werbetechnik“ findet der Kunde eine Selektion von Beschriftungen,Schilder und diversen Werbesystemen. In der Option „DRUCKSACHEN GESTALTEN“ gibt es die Möglichkeit mit vorgefertigten Designs Karten oder Kalender zu gestalten. Eine Druckvorschau direkt auf der gestalten Karte simuliert den fertigen Druck. Die Auswahl der Karten wird laufend erweitert. Im Webshop wird dem User der Bestellvorgang von der Gestaltung bis zur Bezahlung so komfortabel wie möglich gemacht.



Bildinformation: Schauen Sie bei Leineberglandruck vorbei! Es lohnt sich!