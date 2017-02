Maßgeschneidert - modernes Lernen leicht gemacht!

(fair-NEWS)

- Über 1.100 Jugendliche erhalten neuen Schulkomplex in Ramstein- Millionenprojekt entspricht höchsten ökologischen Nachhaltigkeitskriterien- Baubeginn im November 2017, offizielle Eröffnung in 2020Die Ramstein High School ist ein Neubau für über 1.100 Schüler von der 9. bis hin zur 12. Klasse. Die Beauftragung erfolgte über den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Das Planungs- und Ingenieurbüro Dorsch International (DI) zeichnet für die Planung des gesamten dreigeschossigen Gebäudekomplexes. Die offizielle Inbetriebnahme ist für 2020 vorgesehen.Das Gebäude liegt im östlichen Bereich des Areals der Ramstein Air Base und wird von der Abteilung für Bildungswesen (DoDEA) des US-Verteidigungsministeriums verwaltet. Dabei werden die einzelnen Klassenzimmer zur Gruppierung von verschieden großen Bereichen verändert, um in jedem Bereich - innerhalb einer Schule – ein so genanntes „offenes Lernen“ zu schaffen und die Trennung zwischen Lehr- und Gemeinschaftsräumen aufzuheben. Im Außenbereich entsteht ein Fußballfeld, eine achtbahnige Tartan-Laufbahn, Tribünen, fünf Tennisplätze sowie ein Soft- und Baseballfeld. Daran schließen sich Parkplätze für Autos und Schulbusse an. Die Bruttogeschossfläche beträgt in etwa 22.000 qm.Das Gebäude entspricht den Richtlinien für amerikanische Bildungseinrichtungen des 21. Jahrhunderts. Das amerikanische Klassifizierungssystem für energie- und umweltfreundliche Planung LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) stellt den Standard für diese hochwertig ökologische Gebäudeplanung dar. Die neue Schule wird zum Gemeinschafts- und sozialen Zentrum der Militärbasis Ramstein und soll den DoDEA-Grundsätzen folgen, wie z. B. Unterstützung der Pädagogen oder auch das Nutzen von militärischen Techniken, um das Lernen zu verbessern und Inhalte zu vertiefen.Zu den Projektleistungen von Dorsch International gehören unter anderem:• Grundlagenermittlung• Vor-, Entwurfs- und Ausführungsplanung in punkto Architektur und technischer Gebäudeausrüstung sowie Tragwerksplanung• Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses sowie Kostenberechnung• Bauüberwachung„Die Ausführungsplanungsleistungen werden im Mai 2017 von unserer Seite her abgeschlossen sein, der Baubeginn ist für November 2017 vorgesehen. Dieses Millionenprojekt entspricht höchsten ökologischen Nachhaltigkeitskriterien, so Reinhold Weis - Fachgebietsleiter Hochbau bei Dorsch.



Bildinformation: DI