HUDORA Tour - Der kompakteste Scooter seiner Klasse

(fair-NEWS)

Remscheid, Januar 2017Auf dem Weg zur Arbeit, in die Uni oder als mobiler Begleiter für den Urlaub – Das Thema urbane Mobilität ist gerade in Städten aus dem Alltag nicht weg zu denken. Volle Straßen, Bahnen und Busse erschweren die tägliche An- und Abreise.Eine Antwort auf die täglichen Probleme von Pendlern und Reisenden liefert HUDORA mit dem neu entwickelten HUDORA Tour. Der Roller zeichnet sich vor allem durch seinen neuartigen Klappmechanismus aus. Mit wenigen Handgriffen ist der Tour auf ein praktisches Handgepäckmaß (36x24x17 cm) zusammengefaltet und im mitgelieferten Rucksack verstaut. So nimmt er weder im Flugzeug noch im Transport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln viel Platz ein.Trotz seines sehr kompakten Faltmaßes ist der HUDORA Tour ein stabiles und komfortables Fortbewegungsmittel. Der Lenker ist von 70 bis 97 cm höhenverstellbar und passt sich an die Größe des Nutzers an. Gummierte Handgriffe reduzieren Vibrationen und sorgen für den nötigen Fahrkomfort. Die wendigen High Rebound Rollen (vorne 125 cm Ø, hinten 100 cm Ø) laufen auf schnellen ABEC 5 Kugellagern aus Chrom. Für saubere Hosenbeine sorgt der integrierte Schmutzfang. Das maximale Nutzergewicht beträgt 100 kg.Der HUDORA Tour ist zunächst in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Weitere Farben sind geplant. Durch das schlichte, moderne Design ist er gerade für stilbewusste Erwachsene sehr gut geeignet. Durch die praktische Faltfunktion und den mitgelieferten Rucksack ist der Roller ideal für den öffentlichen Nahverkehr und den „letzten Kilometer“ von Bahnstation zum Zielort.HUDORA – Produkte für Spaß an gemeinsamer Bewegung.Sport, Fitness und Lifestyle: Vier Generationen Erfahrung und Pioniergeist machen uns zum führenden Unternehmen auf unserem Gebiet. Mit Gespür für Trends und modernes Design entwickeln wir in Remscheid Sport- und Fitnessprodukte, die europaweit bewegen und begeistern. 60 Mitarbeiter verfolgen dabei unser Ziel: nachhaltig und sozial verantwortlich produzierte Qualität zum fairen Preis



Bildinformation: HUDORA Tour